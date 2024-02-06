Для многих классические сочники — слишком сладкая выпечка. Попробуйте приготовить альтернативу — полезный десерт.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Замочите чернослив на 15-20 минут в горячей воде, после чего обсушите плоды.
2. При помощи блендера измельчите чернослив с 230 граммами творога.
3. Соедините творог с мукой и разрыхлителем. Замесите тесто, оставьте его на полчаса.
4. В блендере измельчите оставшийся творог, изюм, банан.
5. Тесто разделите на части, раскатайте круги, разделите их на две части ножом. Выложите начинку. Накройте тесто вторыми частями.
6. Выпекайте сочники в духовке около получаса.
Подавайте их с молоком или кефиром.
Источник: menunedeli.ru
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.