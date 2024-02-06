Эти сочники с рисовой мукой в 100 раз вкуснее магазинных: получатся сочными и полезными

Сочники с рисовой мукой заменят привычные магазинные

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Для многих классические сочники — слишком сладкая выпечка. Попробуйте приготовить альтернативу — полезный десерт.

Фото: Own work Transferred from ru.wikipedia to Commons. by The original uploader was SpecialAdviser at Russian Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

190 г рисовой муки,

100 г чернослива,

460 г творога,

0,5 чайно ложки разрыхлителя теста,

1 банан,

50 г изюма.

Приготовление:

1. Замочите чернослив на 15-20 минут в горячей воде, после чего обсушите плоды.

2. При помощи блендера измельчите чернослив с 230 граммами творога.

3. Соедините творог с мукой и разрыхлителем. Замесите тесто, оставьте его на полчаса.

4. В блендере измельчите оставшийся творог, изюм, банан.

5. Тесто разделите на части, раскатайте круги, разделите их на две части ножом. Выложите начинку. Накройте тесто вторыми частями.

6. Выпекайте сочники в духовке около получаса.

Подавайте их с молоком или кефиром.

Источник: menunedeli.ru