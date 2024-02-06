Эти котлеты из непопулярного субпродукта получаются очень нежными: вы полюбите их и будете часто готовить

Даже не особые любители куриной печени съедят это блюдо. Эти котлеты хорошо сочетаются с аджикой или другими соусами. Котлеты просто тают во рту.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. С промытой печени уберите жир, обсушите печень полотенцем.
2. Нарубите на мелкие кусочки. Положите печень в миску.
3. Картофель натрите на мелкой тёрке, отожмите сок. Положите к печени. Всё перемешайте.
4. Морковь натрите на мелкой тёрке, добавьте к печени. Всё вымесите.
5. Лук и чеснок измельчите, положите к печени.
6. Очищенный и накрошенный перец соедините с печёночной массой. Добавьте яйцо, манку, укроп, соль, специи.
7. Оставьте смесь в холодильнике на час.
8. Слепите котлеты и обжарьте их на масле по четыре минуты с каждой стороны.
9. Подавайте котлеты горячими.
Источник: menunedeli.ru
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