Эти котлеты из непопулярного субпродукта получаются очень нежными: вы полюбите их и будете часто готовить

Котлеты из куриной печени сытные и питательные: приготовьте их на ужин

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже не особые любители куриной печени съедят это блюдо. Эти котлеты хорошо сочетаются с аджикой или другими соусами. Котлеты просто тают во рту.

Фото: pixabay.com by PDImage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

500 г куриной печени,

100 г сладкого перца,

1 яйцо,

80 г репчатого лука,

35 г моркови,

140 г картофеля,

5 г чеснока,

50 г манной крупы,

20 г укропа,

30 мл растительного масла,

соль по вкусу,

перец чёрный по вкусу,

2 г хмели-сунели.

Приготовление:

1. С промытой печени уберите жир, обсушите печень полотенцем.

2. Нарубите на мелкие кусочки. Положите печень в миску.

3. Картофель натрите на мелкой тёрке, отожмите сок. Положите к печени. Всё перемешайте.

4. Морковь натрите на мелкой тёрке, добавьте к печени. Всё вымесите.

5. Лук и чеснок измельчите, положите к печени.

6. Очищенный и накрошенный перец соедините с печёночной массой. Добавьте яйцо, манку, укроп, соль, специи.

7. Оставьте смесь в холодильнике на час.

8. Слепите котлеты и обжарьте их на масле по четыре минуты с каждой стороны.

9. Подавайте котлеты горячими.

Источник: menunedeli.ru