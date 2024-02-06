Вместо картофельного пюре: приготовьте этот непопулярный овощ - удивите близким необычным вкусным гарниром

Пюре из батата с молоком — отличный гарнир. Его также можно есть как отдельное блюдо. разнообразьте ваше меню этим рецептом, который опубликовал сайт menunedeli. ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Батат очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками.
2. Положите овощ в кастрюлю, залейте водой. Она должна покрыть кусочки. Варите 20 минут. Посолите.
3. Чеснок пропустите через пресс.
4. Обжарьте веточки розмарина, тимьяна и орегано на сливочном масое.
5. Уберите травы и положите на сковороду молоко, доведите до кипения. Выключите огонь, добавив соль.
6. Батат разомните в пюре. Положите к нему молоко. Всё взбейте миксером.
Блюло готово.
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