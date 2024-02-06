Вместо картофельного пюре: приготовьте этот непопулярный овощ - удивите близким необычным вкусным гарниром

Разнообразьте меню этим пюре из батата

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Пюре из батата с молоком — отличный гарнир. Его также можно есть как отдельное блюдо. разнообразьте ваше меню этим рецептом, который опубликовал сайт menunedeli. ru.

Фото: Own work by P.Lechien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

700 г батата,

150 г молока,

40 г сливочного масла,

2 зубчика чеснока,

1 столовая ложка зелени,

соль по вкусу,

перец по вкусу.

Приготовление:

1. Батат очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками.

2. Положите овощ в кастрюлю, залейте водой. Она должна покрыть кусочки. Варите 20 минут. Посолите.

3. Чеснок пропустите через пресс.

4. Обжарьте веточки розмарина, тимьяна и орегано на сливочном масое.

5. Уберите травы и положите на сковороду молоко, доведите до кипения. Выключите огонь, добавив соль.

6. Батат разомните в пюре. Положите к нему молоко. Всё взбейте миксером.

Блюло готово.