Аппетитный ленивый хачапури станет вашей палочкой-выручалочкой: вкуснейшее сытное блюдо на завтрак порадует семью

Ленивый хачапури — прекрасный завтрак, приготовление которого займёт минимальное количество времени. Рецепт опубликован сайтом menunedeli. ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В ёмкость влейте кефир, смешайте его с содой. Дайте постоять семь минут.
2. Положите в кефир яйца, перемешайте.
3. Просеянную муку всыпьте к жидкой смеси.
4. Смешайте смесь с тёртым сыром.
5. накрошите зелень, положите к тесту.
6. На сковороде разогрейте сливочное масло, начните жарить хачапури. Крышку закройте. Готовьте около десяти минут, переверните лепёшку.
Хачапури готов.
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