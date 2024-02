Аппетитный ленивый хачапури станет вашей палочкой-выручалочкой: вкуснейшее сытное блюдо на завтрак порадует семью

Ленивый хачапури — прекрасный завтрак, приготовление которого займёт минимальное количество времени. Рецепт опубликован сайтом menunedeli. ru.

Фото: Own work by Schalwa at German Wikipedia is licensed under public domain by its author, Schalwa at German Wikipedia