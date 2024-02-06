Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Neuroscience: социальные пессимисты демонстрируют уникальную активность мозга
Японцы категорически не хотят уходить с проекта "Сахалин-2"
"Авито Недвижимость": быстрее всего в столице квартиры окупятся в Чертанове
В Уфе неизвестный открыл огонь по окнам школы
Ученые рассказали, что погубило великую цивилизацию Майя
Терапевт Звонков заявил, что международная классификация болезней не подходит РФ
Шесть книг о здоровых отношениях с телом
Секрет успеха: как сблизить кошку и собаку без лишних хлопот
Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Аппетитный ленивый хачапури станет вашей палочкой-выручалочкой: вкуснейшее сытное блюдо на завтрак порадует семью

Ленивый хачапури на завтрак выручит: готовится за несколько минут

1:04
Еда

Ленивый хачапури — прекрасный завтрак, приготовление которого займёт минимальное количество времени. Рецепт опубликован сайтом menunedeli. ru.

Ленивый хачапури на завтрак выручит: готовится за несколько минут
Фото: Own work by Schalwa at German Wikipedia is licensed under public domain by its author, Schalwa at German Wikipedia

Ингредиенты:

  • 100 г муки,
  • 200 мл кефира,
  • 2 яйца,
  • 40 г сливочного масла,
  • 200г сыра сулугуни,
  • 1 щепотка соли,
  • чёрный перец по вкусу,
  • 0,5 чайной ложки соды,
  • 20 г петрушки,
  • 10 г базилика.

Приготовление:

1. В ёмкость влейте кефир, смешайте его с содой. Дайте постоять семь минут.

2. Положите в кефир яйца, перемешайте.

3. Просеянную муку всыпьте к жидкой смеси.

4. Смешайте смесь с тёртым сыром.

5. накрошите зелень, положите к тесту.

6. На сковороде разогрейте сливочное масло, начните жарить хачапури. Крышку закройте. Готовьте около десяти минут, переверните лепёшку.

Хачапури готов.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
F-16 готовят к применению с Румынии через Молдавию: законная цель для ВС РФ Дмитрий Плотников РФ накажет Эквадор за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова Эксперты рассказали об особенностях покупки недвижимости на Бали Ирина Гусакова
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Это дивное растение станет яркой краской в тусклом зимнем саду: посадите его в этом сезоне
Это дивное растение станет яркой краской в тусклом зимнем саду: посадите его в этом сезоне
Последние материалы
Ученые рассказали, что погубило великую цивилизацию Майя
Терапевт Звонков заявил, что международная классификация болезней не подходит РФ
F-16 готовят к применению с Румынии через Молдавию: законная цель для ВС РФ
Шесть книг о здоровых отношениях с телом
Секрет успеха: как сблизить кошку и собаку без лишних хлопот
Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Ленивый хачапури на завтрак выручит: готовится за несколько минут
Тренер Фетисов посетовал, что хоккей в России стал слишком дорогим видом спорта
РФ накажет Эквадор за сделку с США по советским вооружениям
Астролог Рудая назвала самые опасные для работы и отношений дни в феврале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников