Аппетитный ленивый хачапури станет вашей палочкой-выручалочкой: вкуснейшее сытное блюдо на завтрак порадует семью

Ленивый хачапури на завтрак выручит: готовится за несколько минут

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивый хачапури — прекрасный завтрак, приготовление которого займёт минимальное количество времени. Рецепт опубликован сайтом menunedeli. ru.

Фото: Own work by Schalwa at German Wikipedia is licensed under public domain by its author, Schalwa at German Wikipedia

Ингредиенты:

100 г муки,

200 мл кефира,

2 яйца,

40 г сливочного масла,

200г сыра сулугуни,

1 щепотка соли,

чёрный перец по вкусу,

0,5 чайной ложки соды,

20 г петрушки,

10 г базилика.

Приготовление:

1. В ёмкость влейте кефир, смешайте его с содой. Дайте постоять семь минут.

2. Положите в кефир яйца, перемешайте.

3. Просеянную муку всыпьте к жидкой смеси.

4. Смешайте смесь с тёртым сыром.

5. накрошите зелень, положите к тесту.

6. На сковороде разогрейте сливочное масло, начните жарить хачапури. Крышку закройте. Готовьте около десяти минут, переверните лепёшку.

Хачапури готов.