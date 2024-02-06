Пышные и лёгкие, как облачко, оладьи: готовятся без муки - обалденный завтрак для семьи

Приготовьте эти оладьи с манкой на завтрак: отличный завтрак

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышные и очень вкусные оладьи — отличный вариант блюда на завтрак. Для их приготовления не нужна мука.

Фото: Own work by Misaochan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

350 г манной крупы,

2 яйца,

3 столовые ложки сахара,

250 мл кефира (3,2%),

треть чайной ложки соли,

1 чайная ложка соды.

Приготовление:

1. Смешайте яйца с сахаром. Взбейте с помощью венчика.

2. Влейте к яйцам кефир, положите соль. Размешайте.

3. Всыпьте манную крупу, размешайте с жидкой смесью, дайте постоять полчаса. Положите соду и всё размешайте.

4. Жарьте оладьи на сковороде с небольшим количеством масла.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".