Пышные и лёгкие, как облачко, оладьи: готовятся без муки - обалденный завтрак для семьи

Пышные и очень вкусные оладьи — отличный вариант блюда на завтрак. Для их приготовления не нужна мука.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Смешайте яйца с сахаром. Взбейте с помощью венчика.
2. Влейте к яйцам кефир, положите соль. Размешайте.
3. Всыпьте манную крупу, размешайте с жидкой смесью, дайте постоять полчаса. Положите соду и всё размешайте.
4. Жарьте оладьи на сковороде с небольшим количеством масла.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
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