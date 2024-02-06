Простой ужин с капустой и курицей: готовится в два счёта - довольна вся семья

Приготовьте на ужин курицу с капустой: просто и быстро

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте этот простейший ужин. Будет довольна вся семья.

Фото: Own work by Yosri at ms.wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License.

Ингредиенты:

1 кочан молодой капусты,

1 кг куриных голеней или окорочка,

специи и соль по вкусу,

10 г растительно масла,

1,5-2 столовые ложки майонеза или сметаны,

2-3 столовые ложки соевого соуса,

2-3 зубчика чеснока.

Приготовление:

1. Капусту нарежьте стейками. Выложите в форму для запекания. Добавьте соль, специи, сбрызните маслом.

2. Выложите голени. Для соуса соедините майонез или сметану с соевым соусом и накрошенным чесноком. Смажьте соусом голени. Выпекайте при 180 градусах 45 минут.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"