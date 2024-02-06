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Простой ужин с капустой и курицей: готовится в два счёта - довольна вся семья

Приготовьте на ужин курицу с капустой: просто и быстро

0:54
Еда

Приготовьте этот простейший ужин. Будет довольна вся семья.

Приготовьте на ужин курицу с капустой: просто и быстро
Фото: Own work by Yosri at ms.wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License.

Ингредиенты:

  • 1 кочан молодой капусты,
  • 1 кг куриных голеней или окорочка,
  • специи и соль по вкусу,
  • 10 г растительно масла,
  • 1,5-2 столовые ложки майонеза или сметаны,
  • 2-3 столовые ложки соевого соуса,
  • 2-3 зубчика чеснока.

Приготовление:

1. Капусту нарежьте стейками. Выложите в форму для запекания. Добавьте соль, специи, сбрызните маслом.

2. Выложите голени. Для соуса соедините майонез или сметану с соевым соусом и накрошенным чесноком. Смажьте соусом голени. Выпекайте при 180 градусах 45 минут.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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