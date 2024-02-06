Простой ужин с капустой и курицей: готовится в два счёта - довольна вся семья

Приготовьте этот простейший ужин. Будет довольна вся семья.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Капусту нарежьте стейками. Выложите в форму для запекания. Добавьте соль, специи, сбрызните маслом.
2. Выложите голени. Для соуса соедините майонез или сметану с соевым соусом и накрошенным чесноком. Смажьте соусом голени. Выпекайте при 180 градусах 45 минут.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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