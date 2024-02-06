Почему опытные хозяйки никогда не выливают воду после варки макарон: зачем она им нужна?

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Макароны в домашнем хозяйстве: не выливайте воду после варки!

1:34
Еда

После того как макароны сварены, многие привыкли откидывать воду в раковину, рассчитывая, что она более не пригодится. Однако этот привычный шаг в кулинарии может быть ошибочным.

Макароны в домашнем хозяйстве: не выливайте воду после варки!
Фото: flickr. com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вода, в которой готовились макароны, обладает удивительными свойствами и может быть использована в различных областях домашнего хозяйства.

Давайте рассмотрим несколько умных способов использования этой воды.

1. Соус для макарон: Не спешите выливать воду после варки макарон. Она идеально подходит для создания соуса к самим макаронам. Просто добавьте масло, специи и сыр, чтобы создать вкуснейшую пасту с нежной текстурой.

2. Средство для мытья посуды: Макаронная вода, казалось бы, выглядит грязной, но она содержит крахмал, который эффективно чистит посуду. Залейте этой водой грязную посуду и дайте постоять 5-10 минут, и вы удивитесь результату.

3. Полив растений: Не спешите выливать воду в раковину – она может стать отличным удобрением для ваших комнатных растений. Когда вода остынет, используйте ее для полива.

4. Питательная маска для волос: Вода, в которой варились макароны, может стать основой для питательной маски. Промокните волосы этой жидкостью, оставьте на 5-10 минут, затем смойте шампунем. Ваши волосы станут блестящими и послушными.

5. Замес теста: Эта вода отлично подходит для замеса теста – как пресного, так и дрожжевого. Попробуйте использовать ее следующий раз при приготовлении теста.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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