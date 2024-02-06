Начинающей хозяйке: сколько минут по каким случаям нужно варить яйца: всмятку, для детей, на окрошку

Искусство варки яиц: разные способы для разных целей

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Мнения хозяек разнятся относительно оптимального времени варки яиц. Подготовка продукта начинается с тщательного мытья и достижения комнатной температуры.

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В зависимости от ваших предпочтений и назначения яиц, существует несколько методов варки.

Яйца всмятку: Для получения кремовой структуры желтка залейте яйца холодной водой, доведите до кипения и варите 2 минуты.

Перепелиные яйца: Чтобы избежать трескания, поместите яйца в закипающую воду. Достаточно 5 минут для приготовления до крутого состояния.

Яйца для окрошки: Согрейте яйца до комнатной температуры и варите в кипящей воде на среднем огне около 10 минут.

Яйца для детей: Сварите куриные яйца до твердого желтка (около 12 минут) или перепелиные (примерно 10 минут) для детского питания.

Яйца на Пасху: Для красивого оттенка варьте яйца в луковой шелухе после их настаивания в растворе. Варка – примерно 15 минут.