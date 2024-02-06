Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макароны в домашнем хозяйстве: не выливайте воду после варки!
Секреты успешного выращивания огурцов на даче: опытные советы
Восстановление белизны: эффективные методы отбеливания нижнего белья в домашних условиях
Маски для тела: еще больше заботы о себе
Автоэксперт Ревин рассказал, зачем зимой нужно "раскачивать" стеклоочистители
Мягкая и бесшумная крышка унитаза: простое решение за считанные секунды
Секреты восхитительных пышных котлет: избегаем ошибок и создаем гастрономический шедевр
Заботливая стирка подушек: секреты безопасности и долговечности
Одуванчик – сорняк или ценное органическое удобрение?
Начинающей хозяйке: сколько минут по каким случаям нужно варить яйца: всмятку, для детей, на окрошку

Искусство варки яиц: разные способы для разных целей

1:02
Еда

Мнения хозяек разнятся относительно оптимального времени варки яиц. Подготовка продукта начинается с тщательного мытья и достижения комнатной температуры.

Искусство варки яиц: разные способы для разных целей
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В зависимости от ваших предпочтений и назначения яиц, существует несколько методов варки.

Яйца всмятку: Для получения кремовой структуры желтка залейте яйца холодной водой, доведите до кипения и варите 2 минуты.

Перепелиные яйца: Чтобы избежать трескания, поместите яйца в закипающую воду. Достаточно 5 минут для приготовления до крутого состояния.

Яйца для окрошки: Согрейте яйца до комнатной температуры и варите в кипящей воде на среднем огне около 10 минут.

Яйца для детей: Сварите куриные яйца до твердого желтка (около 12 минут) или перепелиные (примерно 10 минут) для детского питания.

Яйца на Пасху: Для красивого оттенка варьте яйца в луковой шелухе после их настаивания в растворе. Варка – примерно 15 минут.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Выбор комнатных растений, которые не требуют большого внимания
Выбор комнатных растений, которые не требуют большого внимания
Последние материалы
Мягкая и бесшумная крышка унитаза: простое решение за считанные секунды
Секреты восхитительных пышных котлет: избегаем ошибок и создаем гастрономический шедевр
Заботливая стирка подушек: секреты безопасности и долговечности
Одуванчик – сорняк или ценное органическое удобрение?
ТОП-5 неудачных выборов: подержанные кроссоверы, которые стоит избегать
Онколог Трякин нашел связь алкоголя и скорого онкологического заболевания
Растения-спасители: Как избавиться от мух и москитов на даче с помощью природы
Как увеличить губы без инъекций: пять способов
Как продлить результат педикюра надолго — советы экспертов
Загадочные каверзы автокредитов: почему эксперты рекомендуют остерегаться финансирования от дилеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников