Мнения хозяек разнятся относительно оптимального времени варки яиц. Подготовка продукта начинается с тщательного мытья и достижения комнатной температуры.
В зависимости от ваших предпочтений и назначения яиц, существует несколько методов варки.
Яйца всмятку: Для получения кремовой структуры желтка залейте яйца холодной водой, доведите до кипения и варите 2 минуты.
Перепелиные яйца: Чтобы избежать трескания, поместите яйца в закипающую воду. Достаточно 5 минут для приготовления до крутого состояния.
Яйца для окрошки: Согрейте яйца до комнатной температуры и варите в кипящей воде на среднем огне около 10 минут.
Яйца для детей: Сварите куриные яйца до твердого желтка (около 12 минут) или перепелиные (примерно 10 минут) для детского питания.
Яйца на Пасху: Для красивого оттенка варьте яйца в луковой шелухе после их настаивания в растворе. Варка – примерно 15 минут.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.