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Дома как в кофейне: готовим изумительный фраппучино самостоятельно

Изысканный кофе фраппучино: сделать дома не так сложно, как кажется

1:28
Еда

Для всех любителей кофе есть прекрасная новость — популярный и восхитительный кофейный напиток, известный как фраппучино, теперь можно приготовить прямо у себя дома.

Изысканный кофе фраппучино: сделать дома не так сложно, как кажется
Фото: commons.wikimedia.org by Shuklaashutoshin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Не волнуйтесь, этот рецепт гораздо проще, чем может показаться, и вы сможете наслаждаться свежим и ароматным фраппучино, не выходя из своей кухни. Вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов и немного силы творчества. Давайте сегодня исследуем простой рецепт для приготовления фантастического домашнего фраппучино.

Ингредиенты:

  • 20 г молотого кофе;
  • 200 мл воды;
  • 50 г сливок (33%);
  • 100 мл сливок (10%);
  • 1-2 ч. л. сахара;
  • 100 г льда в кубиках (6-10 штук);
  • 30 мл жидкой карамели или сгущённого шоколадного молока.

Приготовление

1. Взбейте 33% сливки до пышной пены.

2. Сварите в джезве кофе, добавив в него сахар.

3. Сваренный кофе снимите с огня, перемешайте и дайте осесть (на это уйдёт пара минут). Остудите кофе, перелив его в другую ёмкость.

4. В блендер положите лёд, налейте 10% сливки и охлаждённый кофе.

5. Перелейте кофе в высокий стакан, украсьте шапкой взбитых сливок, полейте шоколадным или карамельным топпингом.

Источник: RussianFood.com

Фраппучино как в Starbucks [Cheers! | Напитки]
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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