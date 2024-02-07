Дома как в кофейне: готовим изумительный фраппучино самостоятельно

Изысканный кофе фраппучино: сделать дома не так сложно, как кажется

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Для всех любителей кофе есть прекрасная новость — популярный и восхитительный кофейный напиток, известный как фраппучино, теперь можно приготовить прямо у себя дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Shuklaashutoshin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Не волнуйтесь, этот рецепт гораздо проще, чем может показаться, и вы сможете наслаждаться свежим и ароматным фраппучино, не выходя из своей кухни. Вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов и немного силы творчества. Давайте сегодня исследуем простой рецепт для приготовления фантастического домашнего фраппучино.

Ингредиенты:

20 г молотого кофе;

200 мл воды;

50 г сливок (33%);

100 мл сливок (10%);

1-2 ч. л. сахара;

100 г льда в кубиках (6-10 штук);

30 мл жидкой карамели или сгущённого шоколадного молока.

Приготовление

1. Взбейте 33% сливки до пышной пены.

2. Сварите в джезве кофе, добавив в него сахар.

3. Сваренный кофе снимите с огня, перемешайте и дайте осесть (на это уйдёт пара минут). Остудите кофе, перелив его в другую ёмкость.

4. В блендер положите лёд, налейте 10% сливки и охлаждённый кофе.

5. Перелейте кофе в высокий стакан, украсьте шапкой взбитых сливок, полейте шоколадным или карамельным топпингом.

Источник: RussianFood.com