Дома как в кофейне: готовим изумительный фраппучино самостоятельно

Для всех любителей кофе есть прекрасная новость — популярный и восхитительный кофейный напиток, известный как фраппучино, теперь можно приготовить прямо у себя дома.
Не волнуйтесь, этот рецепт гораздо проще, чем может показаться, и вы сможете наслаждаться свежим и ароматным фраппучино, не выходя из своей кухни. Вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов и немного силы творчества. Давайте сегодня исследуем простой рецепт для приготовления фантастического домашнего фраппучино.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Взбейте 33% сливки до пышной пены.
2. Сварите в джезве кофе, добавив в него сахар.
3. Сваренный кофе снимите с огня, перемешайте и дайте осесть (на это уйдёт пара минут). Остудите кофе, перелив его в другую ёмкость.
4. В блендер положите лёд, налейте 10% сливки и охлаждённый кофе.
5. Перелейте кофе в высокий стакан, украсьте шапкой взбитых сливок, полейте шоколадным или карамельным топпингом.
Источник: RussianFood.com
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