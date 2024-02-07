Сырные лепёшки с ветчиной: идеальный завтрак или полдник на скорую руку

Сырные лепёшки с ветчиной: готовятся буквально за 5 минут

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Лепешки всегда отличаются своей универсальностью и быстротой приготовления. А особенно вкусными и ароматными получаются сырные лепешки с ветчиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Umair Mohsin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот рецепт — настоящая находка для тех случаев, когда времени на готовку совсем немного.

Для приготовления "Сырных лепешек за 5 минут" вам потребуются всего несколько ингредиентов:

1 стакан кефира,

0,5 ч. л. сахара,

0,5 ч. л. соли,

0,5 ч. л. соды,

2 стакана муки,

1 стакан тёртой на тёрке ветчины (колбасы, сосисок),

1 стакан тёртого твердого сыра,

Приготовление

1. Смешайте кефир с солью, сахаром и содой, добавьте тертый сыр и муку.

2. Тщательно перемешайте все ингредиенты, а затем разделите тесто на несколько порций. Раскатайте каждую порцию теста в небольшую лепешку и положите на нее начинку — ветчину. Затем соедините края и слегка раскатайте лепешку.

3. Обжарьте их на рафинированном масле в сковороде на среднем огне с двух сторон, накрыв крышкой.

Готовые сырные лепешки сложите на тарелку, чтобы избавиться от лишнего масла. Они будут замечательно золотистыми и ароматными.

Сырные лепешки с ветчиной готовы к подаче на стол! Это идеальная закуска для внезапных посетителей или перекус на скорую руку. Эта простая и быстрая рецепт понравится всем без исключения. Вы также можете экспериментировать с начинкой, используя различные виды сыра, колбасу или сосиски. Приправьте лепешки своими любимыми специями, чтобы придать им еще больше вкуса и оригинальности.