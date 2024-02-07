Гречка по-купечески: простое и вкусное блюдо на обед или ужин

Гречка по-купечески: беспроигрышный вариант на каждый день

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Широко известна простота и польза гречки — здорового и питательного зернового продукта. Гречка по-купечески — это интересный способ приготовления гречневой крупы, который придает ей особый вкус и аромат. К тому же, этот рецепт прост в исполнении и не требует сложных ингредиентов. Если вы хотите приготовить нежное, ароматное и сытное блюдо, то гречка по-купечески именно то, что вам нужно.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления гречки по-купечески нам понадобятся:

— 1 стакан гречки,

— 300 граммов мясного фарша,

— 1 луковица,

— 1 морковь,

— 2 зубчика чеснока,

— 2 столовые ложки томатной пасты,

— 20 граммов подсолнечного масла,

— соль по вкусу.

Приготовление

1. Для начала промойте гречку и обсушите ее на смазанной маслом сковородке на среднем огне. Этот шаг придаст гречке особый аромат и поджаренный вкус.

2. Затем нарежьте лук и натрите морковь на крупной тёрке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета, чтобы они выделили свой аромат блюду.

3. Добавьте в сковородку фарш и томатную пасту. Жарьте все вместе на среднем огне, пока фарш не подрумянится. Этот шаг придаст блюду глубокий и насыщенный вкус.

4. Теперь выложите гречку на сковородку с фаршем и овощами. Залейте кипятком так, чтобы вода слегка прикрывала гречку. Накройте крышкой и тушите на медленном огне до полного испарения воды. Гречка станет мягкой и ароматной, впитав в себя все вкусовые нотки фарша и овощей.

5. Чтобы добавить нотку свежести и аромата, добавьте измельченные два зубчика чеснока к гречке и перемешайте.

Таким простым способом вы приготовите вкусную, сытную и ароматную гречку по-купечески. Это блюдо идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для особых случаев. Насладитесь этим великолепным сочетанием гречки, мясного фарша и овощей!

Источник: rbc.ru