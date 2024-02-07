Гречка по-купечески: простое и вкусное блюдо на обед или ужин

Широко известна простота и польза гречки — здорового и питательного зернового продукта. Гречка по-купечески — это интересный способ приготовления гречневой крупы, который придает ей особый вкус и аромат. К тому же, этот рецепт прост в исполнении и не требует сложных ингредиентов. Если вы хотите приготовить нежное, ароматное и сытное блюдо, то гречка по-купечески именно то, что вам нужно.
Для приготовления гречки по-купечески нам понадобятся:
— 1 стакан гречки,
— 300 граммов мясного фарша,
— 1 луковица,
— 1 морковь,
— 2 зубчика чеснока,
— 2 столовые ложки томатной пасты,
— 20 граммов подсолнечного масла,
— соль по вкусу.
Приготовление
1. Для начала промойте гречку и обсушите ее на смазанной маслом сковородке на среднем огне. Этот шаг придаст гречке особый аромат и поджаренный вкус.
2. Затем нарежьте лук и натрите морковь на крупной тёрке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета, чтобы они выделили свой аромат блюду.
3. Добавьте в сковородку фарш и томатную пасту. Жарьте все вместе на среднем огне, пока фарш не подрумянится. Этот шаг придаст блюду глубокий и насыщенный вкус.
4. Теперь выложите гречку на сковородку с фаршем и овощами. Залейте кипятком так, чтобы вода слегка прикрывала гречку. Накройте крышкой и тушите на медленном огне до полного испарения воды. Гречка станет мягкой и ароматной, впитав в себя все вкусовые нотки фарша и овощей.
5. Чтобы добавить нотку свежести и аромата, добавьте измельченные два зубчика чеснока к гречке и перемешайте.
Таким простым способом вы приготовите вкусную, сытную и ароматную гречку по-купечески. Это блюдо идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для особых случаев. Насладитесь этим великолепным сочетанием гречки, мясного фарша и овощей!
Источник: rbc.ru
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