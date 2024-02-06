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Квашеная капуста быстрого приготовления: ждать несколько дней не придётся!

Квашеная капуста быстрого приготовления: будет готова уже через сутки

2:20
Еда

Рецепт быстрого приготовления квашеной капусты призван помочь вам в случае, когда нет желания ждать несколько дней, пока приготовится эта закуска, как в традиционном варианте.

Квашеная капуста быстрого приготовления: будет готова уже через сутки
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Процесс приготовления прост и быстр. Капусту нарезают, смешивают с морковью и заливают рассолом, который включает в себя соль и уксус. Затем оставляют на сутки, и результатом становится вкусное и хрустящее блюдо с изысканной кислинкой.

Вам потребуются следующие ингредиенты на 3 порции:

— 2 столовые ложки с горкой соли,

— 1 столовая ложка с горкой сахара,

— 1 чайная ложка семян тмина и/или фенхеля,

— 1 литр питьевой воды,

— 120 мл яблочного или белого винного уксуса,

— 1 большой кочан капусты весом 1,8-2 кг,

— 500 г моркови.

Процесс приготовления "быстрой" квашеной капусты:

1. Приготовьте рассол или маринад для капусты. В кастрюле смешайте соль, сахар и семена тмина или фенхеля. Залейте кипящей водой и хорошо перемешайте. Добавьте уксус и дайте рассолу остыть.

2. Очистите капусту от верхних листьев, разрежьте пополам и удалите кочерыжку. Нарежьте капусту тонкими полосками. Морковь очистите, вымойте и тертой на крупной тёрке.

3. В большой миске тщательно перемешайте капусту и морковь, немного перетирая нарезанные овощи, чтобы они выделили сок. Равномерно распределите смесь по чистым банкам.

4. Залейте овощи ранее приготовленным рассолом или маринадом, проткните длинными шпажками до дна банок и убедитесь, что рассол полностью покрывает овощи. Если нужно, утрамбуйте овощи. Плотно закройте банки крышками и поместите в холодильник на сутки.

Полезный совет: для разнообразия можно добавить нарезанный соломкой сладкий перец и измельченные зубчики чеснока. Это придаст закуске новый аромат и вкус, сохраняя при этом основные характеристики квашеной капусты.

Квашеная капуста, приготовленная быстрым способом, сохраняет свежесть и вкус в течение нескольких недель благодаря добавленному уксусу. Теперь вы можете наслаждаться вкусной и полезной закуской без долгих ожиданий.

Источник: Gastronom.ru

КВАШЕНАЯ КАПУСТА быстрого приготовления - рецепт, проверенный годами!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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