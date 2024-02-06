Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус

Горбуша в духовке в фольге целиком: мягкая и сочная рыбка для праздничного ужина

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Аппетитная, сочная горбуша в фольге целиком, запечённая в духовке, станет настоящим угощением для ваших гостей. Благодаря использованию фольги, рыба сохраняет свой неповторимый вкус и аромат, а овощи и зелень придают ей нарядный вид. Приготовление этого блюда не потребует больших усилий, но обязательно заслужит комплименты от окружающих.

Фото: commons.wikimedia.org by Fred Rüdger is licensed under Public Domain

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1 штука горбуши (примерно 2 кг),

— 2 помидора,

— 250 граммов болгарского перца,

— 1 лук.

Для маринада вам понадобятся:

— 2 ст. л. лимонного сока,

— 3 зубчика чеснока,

— 3 столовые ложки растительного масла,

— перец чёрный молотый по вкусу,

— соль по вкусу.

Перейдём к приготовлению:

1. В мисочке смешайте растительное масло, лимонный сок, пропущенные через пресс зубчики чеснока, чёрный молотый перец и соль. Добавьте дополнительные специи по вкусу, если хотите.

2. Если используете замороженную горбушу, разморозьте ее на нижней полке холодильника. Выпотрошите рыбу и удалите голову, очистите от чешуи и хорошо промойте. Для удобства выполните эти действия, пока рыба ещё частично заморожена.

3. Нарежьте помидоры на дольки либо, если они маленькие, разрежьте их пополам. Удалите семена из болгарского перца и нарежьте его кольцами. Очистите лук и нарежьте его кольцами.

4. Выложите горбушу на двойной лист фольги и натрите рыбу маринадом, как внутри, так и снаружи.

5. Разложите вокруг рыбы лук, помидоры и болгарский перец.

6. Заверните рыбу в фольгу, подняв края вверх, чтобы рыбный сок не вытекал. Переложите получившийся пакет на противень. Поставьте горбушу в разогретую до 200°C духовку и запекайте примерно 30 минут.

7. Затем разверните фольгу и запекайте горбушу под грилем еще 10 минут при 180°C.

8. Подавайте готовую горбушу с овощами в фольге, посыпав измельченной зеленью. Можете использовать дольки лимона для украшения. Приятного аппетита!

Таким простым способом вы приготовите аппетитную, сочную и праздничную горбушу в фольге целиком. Вашим гостям обязательно понравится это угощение, которое приготовить с минимальными усилиями.

Источник: 1000.menu