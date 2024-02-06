Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус

Аппетитная, сочная горбуша в фольге целиком, запечённая в духовке, станет настоящим угощением для ваших гостей. Благодаря использованию фольги, рыба сохраняет свой неповторимый вкус и аромат, а овощи и зелень придают ей нарядный вид. Приготовление этого блюда не потребует больших усилий, но обязательно заслужит комплименты от окружающих.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 1 штука горбуши (примерно 2 кг),
— 2 помидора,
— 250 граммов болгарского перца,
— 1 лук.
Для маринада вам понадобятся:
— 2 ст. л. лимонного сока,
— 3 зубчика чеснока,
— 3 столовые ложки растительного масла,
— перец чёрный молотый по вкусу,
— соль по вкусу.
Перейдём к приготовлению:
1. В мисочке смешайте растительное масло, лимонный сок, пропущенные через пресс зубчики чеснока, чёрный молотый перец и соль. Добавьте дополнительные специи по вкусу, если хотите.
2. Если используете замороженную горбушу, разморозьте ее на нижней полке холодильника. Выпотрошите рыбу и удалите голову, очистите от чешуи и хорошо промойте. Для удобства выполните эти действия, пока рыба ещё частично заморожена.
3. Нарежьте помидоры на дольки либо, если они маленькие, разрежьте их пополам. Удалите семена из болгарского перца и нарежьте его кольцами. Очистите лук и нарежьте его кольцами.
4. Выложите горбушу на двойной лист фольги и натрите рыбу маринадом, как внутри, так и снаружи.
5. Разложите вокруг рыбы лук, помидоры и болгарский перец.
6. Заверните рыбу в фольгу, подняв края вверх, чтобы рыбный сок не вытекал. Переложите получившийся пакет на противень. Поставьте горбушу в разогретую до 200°C духовку и запекайте примерно 30 минут.
7. Затем разверните фольгу и запекайте горбушу под грилем еще 10 минут при 180°C.
8. Подавайте готовую горбушу с овощами в фольге, посыпав измельченной зеленью. Можете использовать дольки лимона для украшения. Приятного аппетита!
Таким простым способом вы приготовите аппетитную, сочную и праздничную горбушу в фольге целиком. Вашим гостям обязательно понравится это угощение, которое приготовить с минимальными усилиями.
Источник: 1000.menu
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