Пюре из цветной капусты: отличается бархатным вкусом благодаря сливкам

Пюре из цветной капусты: нежный диетический гарнир на все случаи жизни

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Пюре из цветной капусты — это нежное и вкусное блюдо, которое очень просто приготовить. Процесс займёт немного времени, а результат вас приятно удивит. В этом рецепте особую роль играют сливки, придавая блюду бархатистость и неповторимый вкус. Однако для постного варианта можно использовать овощной отвар вместо сливок.

Фото: commons.wikimedia.org by Calliope is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления пюре из цветной капусты (на 4-6 порций) вам понадобится:

— 400 г цветной капусты,

— вода для варки,

— соль по вкусу,

— 40 г сливочного масла,

— свежемолотый чёрный перец по вкусу,

— зелень для украшения (по желанию),

— 60 г сливок (или овощного отвара для постного варианта).

Приступим к приготовлению:

1. Нагрейте в кастрюле фильтрованную холодную воду и доведите её до кипения.

2. Тщательно промойте цветную капусту и разделите её на соцветия. Если вы используете замороженную капусту, можно сразу перейти к следующему шагу. Добавьте соцветия капусты в кипящую воду и посолите по вкусу. Варите на среднем огне примерно 10 минут, пока капуста не станет мягкой. Можно проверить готовность, проткнув соцветие вилкой — она должна легко проникнуть внутрь. Откиньте капусту на дуршлаг для удаления излишков воды.

3. Переложите вареную капусту в чашу блендера или миску для пюре. Добавьте сливочное масло (или овощной отвар для постного варианта) и приправьте перцем по вкусу. Если хотите достичь еще более насыщенного вкуса, можно добавить мускатный орех.

4. Взбейте капусту до однородной консистенции с помощью блендера или толкушки для пюре. Если вы предпочитаете более грубую текстуру, можно просто размять соцветия вилкой.

5. Подайте пюре из цветной капусты в горячем виде, полейте растопленным сливочным маслом и украсьте свежей зеленью по желанию.

На каждом шаге можно варьировать состав и добавлять свои любимые специи или ингредиенты, чтобы придать блюду свой неповторимый вкус.

Пюре из цветной капусты станет прекрасной гарниром к различным блюдам или самостоятельным блюдом в постное время. Насладитесь этим вкусным, полезным и красивым блюдом!

Источник: 1000.menu