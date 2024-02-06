Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак рассказала о помощи звёзд пострадавшим от обстрелов в Белгородской области
Ученые обнаружили способность некоторых пауков увеличивать токсичность яда
Станьте сильнее, выполнив эти упражнения на развитие силы хвата
В России стартовали испытания комплекса роботизации "Прометей" для БМП и БТР
Названы продукты, которые повышают уровень коллагена в организме
Forbes: в Генштабе ожидают наступления ВС РФ в Харьковской области
Врач Шарапова посоветовала "горизонтальные упражнения" для профилактики варикоза
Мурлыканье кошек: от проявления любви до самолечения
Почему огурцы желтеют?
Пюре из цветной капусты: отличается бархатным вкусом благодаря сливкам

Пюре из цветной капусты: нежный диетический гарнир на все случаи жизни

2:20
Еда

Пюре из цветной капусты — это нежное и вкусное блюдо, которое очень просто приготовить. Процесс займёт немного времени, а результат вас приятно удивит. В этом рецепте особую роль играют сливки, придавая блюду бархатистость и неповторимый вкус. Однако для постного варианта можно использовать овощной отвар вместо сливок.

Пюре из цветной капусты: нежный диетический гарнир на все случаи жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Calliope is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления пюре из цветной капусты (на 4-6 порций) вам понадобится:

— 400 г цветной капусты,

— вода для варки,

— соль по вкусу,

— 40 г сливочного масла,

— свежемолотый чёрный перец по вкусу,

— зелень для украшения (по желанию),

— 60 г сливок (или овощного отвара для постного варианта).

Приступим к приготовлению:

1. Нагрейте в кастрюле фильтрованную холодную воду и доведите её до кипения.

2. Тщательно промойте цветную капусту и разделите её на соцветия. Если вы используете замороженную капусту, можно сразу перейти к следующему шагу. Добавьте соцветия капусты в кипящую воду и посолите по вкусу. Варите на среднем огне примерно 10 минут, пока капуста не станет мягкой. Можно проверить готовность, проткнув соцветие вилкой — она должна легко проникнуть внутрь. Откиньте капусту на дуршлаг для удаления излишков воды.

3. Переложите вареную капусту в чашу блендера или миску для пюре. Добавьте сливочное масло (или овощной отвар для постного варианта) и приправьте перцем по вкусу. Если хотите достичь еще более насыщенного вкуса, можно добавить мускатный орех.

4. Взбейте капусту до однородной консистенции с помощью блендера или толкушки для пюре. Если вы предпочитаете более грубую текстуру, можно просто размять соцветия вилкой.

5. Подайте пюре из цветной капусты в горячем виде, полейте растопленным сливочным маслом и украсьте свежей зеленью по желанию.

На каждом шаге можно варьировать состав и добавлять свои любимые специи или ингредиенты, чтобы придать блюду свой неповторимый вкус.

Пюре из цветной капусты станет прекрасной гарниром к различным блюдам или самостоятельным блюдом в постное время. Насладитесь этим вкусным, полезным и красивым блюдом!

Источник: 1000.menu

Это лучше чем картофельное пюре! Вкусный нежный гарнир за 15 минут. Пюре из цветной капусты.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Сводка с фронта: в Авдеевке жёсткие уличные бои, в Крынках боевики ВСУ в ловушке Дмитрий Плотников Нефтетрейдеры опасаются дефицита бензина и взлёта цен из-за атак БПЛА Олег Володин Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
Собчак рассказала о помощи звёзд пострадавшим от обстрелов в Белгородской области
Ученые обнаружили способность некоторых пауков увеличивать токсичность яда
Станьте сильнее, выполнив эти упражнения на развитие силы хвата
В России стартовали испытания комплекса роботизации "Прометей" для БМП и БТР
Названы продукты, которые повышают уровень коллагена в организме
Врач Шарапова посоветовала "горизонтальные упражнения" для профилактики варикоза
Мурлыканье кошек: от проявления любви до самолечения
Почему огурцы желтеют?
Пюре из цветной капусты: нежный диетический гарнир на все случаи жизни
Басманный суд отправил Арестовича* под заочный арест
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников