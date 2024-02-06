Тосканский суп с фаршем: изумительный аромат Италии у вас дома

Тосканский суп с фаршем: особенно нравится мужчинам

3:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Изменение меню первых блюд может быть сложной задачей, поскольку мы часто готовим одни и те же супы. Однако тосканский суп с фаршем откроет вам новые гастрономические горизонты. Этот итальянский суп станет излюбленным первым блюдом для мужчин благодаря своей пикантному вкусу и приятному ощущению сытости, которое он после себя оставляет.

Фото: commons.wikimedia.org by G M is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Готовится этот суп легко, при этом его вкусовые качества находятся на самом высоком уровне.

Чтобы приготовить этот тосканский суп, вам потребуются следующие ингредиенты на 4 порции:

свиной или говяжий фарш — 250 г,

картофель — 300 г (около 3 штук),

репчатый лук — 120-150 г (1 шт.),

чеснок — 2 зубчика,

сливки с жирностью 15% — 200 мл,

сливочное масло — 50 г,

твёрдый сыр — 30 г,

молотая паприка — 1 чайная ложка,

соль — 1 чайная ложка,

молотый чёрный перец — ¼ чайной ложки,

сахар — 1 чайная ложка,

свежая петрушка — 2-3 веточки,

итальянские сухие травы — 1 чайная ложка,

латук — 2 небольших листа,

вода — 1,5 литра.

Приготовление

1. Мелко нарежьте свежую петрушку острым ножом.

2. Растопите половину сливочного масла в сковороде и добавьте свиной фарш. Также добавьте петрушку, сахар, паприку, итальянские травы, соль и молотый чёрный перец.

3. Тщательно перемешайте фарш с зеленью и специями. Затем добавьте натёртый чеснок (или пропустите его через пресс). Обжарьте все это около 5-6 минут, иногда раздробляя фарш деревянной лопаткой.

4. Фарш уменьшится в объёме и приобретет прекрасный цвет и аромат благодаря паприке, травам и чесноку.

5. В большой кастрюле нагрейте 1,5 литра воды до кипения. Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте его в кипящую воду и варите до готовности (примерно 12-15 минут).

6. Мелко нарежьте лук. В отдельной сковороде растопите оставшееся сливочное масло и обжарьте лук до золотистости вместе с нарезанным чесноком.

7. Разомните вареный картофель в кипящей воде до состояния пюре. Можно использовать картофелемялку или погружной блендер.

8. Добавьте обжаренный лук с чесноком в кастрюлю с пюре из картофеля, доведите до кипения и варите около 2-3 минут.

9. Затем, добавьте сливки в кастрюлю, доведите до кипения и варите ещё 5 минут.

10. Добавьте фарш в кастрюлю, посолите по вкусу, и варите ещё 10 минут.

11. Готовый тосканский суп с фаршем дайте немного настояться на тёплой плите ещё 5-7 минут.

12. Натрите сыр на терке. Разлейте суп по порционным тарелкам и добавьте половину листка салата латука и половину столовой ложки натертого сыра в каждую тарелку.

Подавайте тосканский суп с фаршем горячим. Получите аромат Италии прямо у себя дома в виде этого восхитительного тосканского супа с фаршем!

Источник: RussianFood.com