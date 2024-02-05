Опытные поварихи знают, как спасти суп, если он вдруг оказался пересоленным: рассказываем, как

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Лайфхак при пересоле: Как спасти первые блюда с помощью картошки

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Еда

Популярным методом борьбы с избытком соли в блюдах, особенно в первых, является использование обычной картошки. Такой трюк не только прост в исполнении, но и эффективен для супов и рагу.

Лайфхак при пересоле: Как спасти первые блюда с помощью картошки
Фото: commons.wikimedia. org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Часто люди, сталкиваясь с пересоленными блюдами, пытаются решить проблему, добавляя в них воду. Однако этот способ снижает насыщенность и насыщенный вкус бульонов.

Чтобы не прибегать к экстремальным мерам, несмотря на избыток соли, спасение приходит в виде картошки. Простой лайфхак заключается в добавлении одной-двух чистых сырых картошек в бульон. Картошка, благодаря своему составу, впитывает лишнюю соль, сохраняя при этом интенсивный вкус супа или рагу.

После готовности блюда, картошку следует удалить, оставив возможность использовать ее по желанию. Кроме того, следует отметить, что картошка богата калием, способствующим выведению из организма лишней жидкости и, следовательно, избыточной соли.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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