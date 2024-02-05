Вкуснейший напиток из цитрусовых подарит заряд бодрости: готовить легко - одного стакана будет мало

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Лимонад из апельсинов и лимонов наполнит энергией

0:45
Еда

Вкуснейший напиток из апельсинов и лимона охлаждает и наполняет энергией. В отличие от магазинного продукта, он не содержит вредных компонентов.

Лимонад из апельсинов и лимонов наполнит энергией
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 5-6 апельсинов,
  • 4-5 лимонов,
  • 1-2 столовые ложки мёда,
  • 1 литр минеральной воды,
  • листья мяты, лёд.

Приготовление:

1. Один апельсин и лимон оставьте, оставшиеся фрукты нарежьте пополам, выдавите сок.

2. Положите к соку мёд, размешайте. Соедините с водой.

3. Подавайте напиток со льдом и листьями мяты. Можно украсить дольками фруктов.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Лимонад!Из 2 апельсинов и 1 лимона получается божественный напиток!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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