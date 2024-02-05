Вкуснейший напиток из цитрусовых подарит заряд бодрости: готовить легко - одного стакана будет мало

Лимонад из апельсинов и лимонов наполнит энергией

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкуснейший напиток из апельсинов и лимона охлаждает и наполняет энергией. В отличие от магазинного продукта, он не содержит вредных компонентов.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

5-6 апельсинов,

4-5 лимонов,

1-2 столовые ложки мёда,

1 литр минеральной воды,

листья мяты, лёд.

Приготовление:

1. Один апельсин и лимон оставьте, оставшиеся фрукты нарежьте пополам, выдавите сок.

2. Положите к соку мёд, размешайте. Соедините с водой.

3. Подавайте напиток со льдом и листьями мяты. Можно украсить дольками фруктов.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"