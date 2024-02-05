Вкуснейший напиток из цитрусовых подарит заряд бодрости: готовить легко - одного стакана будет мало

Вкуснейший напиток из апельсинов и лимона охлаждает и наполняет энергией. В отличие от магазинного продукта, он не содержит вредных компонентов.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Один апельсин и лимон оставьте, оставшиеся фрукты нарежьте пополам, выдавите сок.
2. Положите к соку мёд, размешайте. Соедините с водой.
3. Подавайте напиток со льдом и листьями мяты. Можно украсить дольками фруктов.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.