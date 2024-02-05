Блины еще из советской рецептуры опытные хозяйки готовят с добавлением такого ингредиента

Нежные блины с хрустящими краями: советский рецепт в современном исполнении

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Завораживающий вкус блюд трудно переоценить, особенно когда на столе появляются нежные блины с хрустящими краями, слегка сладкими, пропитанными маслом и щедро политые медом или сметаной.

Фото: commons.wikimedia. org by Linsenhejhej is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Этот рецепт, переданный от поколения к поколению, воссоздает воспоминания о школьных временах наших мам.

Ингредиенты:

4 яйца

500 мл молока

500 мл кефира

3 ложки сахара

1/2 ложки соли

1 стакан муки

Сливочное масло

Приготовление вкусных блинов:

Подготовка ингредиентов: Возьмите яйца, молоко, кефир, сахар, соль, муку и сливочное масло. Убедитесь, что все ингредиенты находятся при комнатной температуре.

Замешивание теста: Смешайте все ингредиенты, затем замесите тесто. Оставьте его в холодильнике на час – это придаст блинам дополнительную воздушность.

Разогрев сковороды: Разогрейте чугунную сковороду.

Жарка блинов: Вылейте тесто на разогретую сковороду и жарьте блины с обеих сторон до золотистой корки.

Сливочное масло: Каждый блин смажьте тонким кусочком подтаявшего сливочного масла. Это добавит блюду калорийности, но придаст невероятный аромат и вкус.

Этот рецепт приносит традиционные блины в современное время, сохраняя неповторимый вкус и аромат.