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Нежные блины с хрустящими краями: советский рецепт в современном исполнении

1:22
Еда

Завораживающий вкус блюд трудно переоценить, особенно когда на столе появляются нежные блины с хрустящими краями, слегка сладкими, пропитанными маслом и щедро политые медом или сметаной.

Нежные блины с хрустящими краями: советский рецепт в современном исполнении
Фото: commons.wikimedia. org by Linsenhejhej is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Этот рецепт, переданный от поколения к поколению, воссоздает воспоминания о школьных временах наших мам.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 500 мл молока
  • 500 мл кефира
  • 3 ложки сахара
  • 1/2 ложки соли
  • 1 стакан муки
  • Сливочное масло

Приготовление вкусных блинов:

Подготовка ингредиентов: Возьмите яйца, молоко, кефир, сахар, соль, муку и сливочное масло. Убедитесь, что все ингредиенты находятся при комнатной температуре.

Замешивание теста: Смешайте все ингредиенты, затем замесите тесто. Оставьте его в холодильнике на час – это придаст блинам дополнительную воздушность.

Разогрев сковороды: Разогрейте чугунную сковороду.

Жарка блинов: Вылейте тесто на разогретую сковороду и жарьте блины с обеих сторон до золотистой корки.

Сливочное масло: Каждый блин смажьте тонким кусочком подтаявшего сливочного масла. Это добавит блюду калорийности, но придаст невероятный аромат и вкус.

Этот рецепт приносит традиционные блины в современное время, сохраняя неповторимый вкус и аромат.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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