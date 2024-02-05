Лпытные хозяйки чистят чеснок, даже не прикасаясь к нему: прилипшая шелуха больше не проблема

Очистка чеснока может быть не самым приятным занятием. Но есть простой способ избежать "ломки" пальцев и борьбы с прилипшей шелухой.
Используйте "бабушкин" хитрость с двумя тарелками:
Этот простой метод позволяет легко очистить целую тарелку чеснока без ножа и других приспособлений. Теперь чистка чеснока стала быстрой и беззаботной задачей!
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.