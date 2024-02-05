Лпытные хозяйки чистят чеснок, даже не прикасаясь к нему: прилипшая шелуха больше не проблема

Легкий способ очистки чеснока: использование двух тарелок

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Очистка чеснока может быть не самым приятным занятием. Но есть простой способ избежать "ломки" пальцев и борьбы с прилипшей шелухой.

Фото: public-domain-image. com by Jon Sullivan is licensed under public domain

Используйте "бабушкин" хитрость с двумя тарелками:

Для этого вам потребуются всего две одинаковые металлические или эмалированные тарелки. Наполните одну тарелку чесноком. Положите вторую тарелку сверху, чтобы она служила крышкой и плотно прилегала к первой. Прижмите тарелки руками и начните их энергично трясти, как бубном. После тряски откройте "сэндвич" из тарелок и удивитесь, обнаружив, что чеснок освободился от шелухи.

Этот простой метод позволяет легко очистить целую тарелку чеснока без ножа и других приспособлений. Теперь чистка чеснока стала быстрой и беззаботной задачей!