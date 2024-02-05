Мало кто знает, зачем опытные хозяйки "запекают" пустую сковороду в духовке

Улучшение качества сковороды: секреты ухода и обновления

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус и качество приготовленных блюд зависят от состояния сковороды, используемой при их приготовлении. Даже самые прочные и надежные сковороды со временем подвержены износу и ржавчине.

Фото: Dutch Wikipedia by Michiel1972 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Запекание" сковороды в духовке для антипригарного покрытия

Иногда, чтобы улучшить внешний вид сковороды и сделать ее покрытие антипригарным, полезно провести процедуру "запекания" в духовке. Даже заржавевшие сковороды могут быть восстановлены этим способом.

Прежде чем поставить сковороду в духовку, следует хорошо смазать ее растительным маслом. После этого сковороду необходимо нагреть в течение часа при температуре 160 градусов.

Очистка и дальнейшее использование

После "запекания" ржавчина легко снимается с поверхности сковороды при помощи губки. Остывшую сковороду следует тщательно промыть и охладить перед дальнейшим использованием для приготовления вкусных блюд.

Этот метод ухода за сковородой использовали наши прабабушки, чтобы сохранить ее в идеальном состоянии на протяжении десятилетий. Ранее сковороды прокаливали на костре, однако сегодня для этой цели идеально подходит духовка.