Вкус и качество приготовленных блюд зависят от состояния сковороды, используемой при их приготовлении. Даже самые прочные и надежные сковороды со временем подвержены износу и ржавчине.
"Запекание" сковороды в духовке для антипригарного покрытия
Иногда, чтобы улучшить внешний вид сковороды и сделать ее покрытие антипригарным, полезно провести процедуру "запекания" в духовке. Даже заржавевшие сковороды могут быть восстановлены этим способом.
Прежде чем поставить сковороду в духовку, следует хорошо смазать ее растительным маслом. После этого сковороду необходимо нагреть в течение часа при температуре 160 градусов.
Очистка и дальнейшее использование
После "запекания" ржавчина легко снимается с поверхности сковороды при помощи губки. Остывшую сковороду следует тщательно промыть и охладить перед дальнейшим использованием для приготовления вкусных блюд.
Этот метод ухода за сковородой использовали наши прабабушки, чтобы сохранить ее в идеальном состоянии на протяжении десятилетий. Ранее сковороды прокаливали на костре, однако сегодня для этой цели идеально подходит духовка.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.