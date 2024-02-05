Опытные хозяйки при чистке шампиньонов всегда прибегают к помощи муки: рассказываем, как

Шампиньоны считаются одним из самых известных видов грибов, привлекая опытных шеф-поваров и хозяек своим уникальным вкусом и доступностью в любое время года.
Польза для организма
Никто не отрицает полезные свойства шампиньонов для человеческого организма. Эти грибы богаты витамином D, способствующим усвоению кальция, при этом они считаются экологически чистыми и безопасными.
Существует мнение, что чистка шампиньонов необязательна. Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Некоторые повара предпочитают не обрабатывать грибы перед приготовлением, сразу нарезая их для блюда.
Для избежания избыточной жидкости при жарке, вызванной замачиванием грибов, можно воспользоваться простым и эффективным советом.
Шампиньоны следует поместить в глубокую кастрюлю и посыпать 3-4 столовыми ложками муки. Затем кастрюлю следует плотно закрыть и энергично встряхнуть грибы. Таким образом, с мукой уйдет грязь, и грибы можно легко очистить салфеткой, избавившись от мокрой земли на ножке при помощи ножа.
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