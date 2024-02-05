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Опытные хозяйки при чистке шампиньонов всегда прибегают к помощи муки: рассказываем, как

Шампиньоны: Все, что вы должны знать о подготовке грибов

1:10
Еда

Шампиньоны считаются одним из самых известных видов грибов, привлекая опытных шеф-поваров и хозяек своим уникальным вкусом и доступностью в любое время года.

Шампиньоны: Все, что вы должны знать о подготовке грибов
Фото: commons.wikimedia. org by IgorCalzone1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Польза для организма

Никто не отрицает полезные свойства шампиньонов для человеческого организма. Эти грибы богаты витамином D, способствующим усвоению кальция, при этом они считаются экологически чистыми и безопасными.

Эффективная чистка шампиньонов

Существует мнение, что чистка шампиньонов необязательна. Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Некоторые повара предпочитают не обрабатывать грибы перед приготовлением, сразу нарезая их для блюда.

Для избежания избыточной жидкости при жарке, вызванной замачиванием грибов, можно воспользоваться простым и эффективным советом.

Шампиньоны следует поместить в глубокую кастрюлю и посыпать 3-4 столовыми ложками муки. Затем кастрюлю следует плотно закрыть и энергично встряхнуть грибы. Таким образом, с мукой уйдет грязь, и грибы можно легко очистить салфеткой, избавившись от мокрой земли на ножке при помощи ножа.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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