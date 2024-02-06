Пирог с белой рыбой — прекрасное блюдо для угощения гостей. Он вполне самодостаточный и не требует дополнительных компонентов. Один из особых секретов этого пирога — сочная начинка с обжаренной капустой, которую добавляют в приготовлении на юге России, вроде Кубани или Ростова-на-Дону.
Ингредиенты:
Для начинки:
Приготовление
1. Для приготовления теста сначала приготовьте опару, смешав дрожжи с молоком и мукой. Оставьте на 30 минут для быстрой ферментации. Затем добавьте яйца, сахар, соль, растительное масло и растопленное сливочное масло (или маргарин) в тесто. Перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Оставьте тесто на 2,5 часа для прокаливания, делая две обминки через каждые 30 и 50 минут.
2. Для начинки нарежьте белокочанную капусту кубиками и обжарьте ее на сковороде с растительным маслом до мягкости и легкой подрумянивания. Посолите и поперчите по вкусу.
3. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук и кубики рыбного филе. Посолите и поперчите рыбу. Приготовьте тесто для пирога, разделив его на две части — большую и меньшую. Раскатайте большую часть в прямоугольник и выложите начинку, оставив свободные края. Затем накройте начинку меньшей частью теста и защипните края, чтобы начинка не вытекала. Сделайте несколько отверстий в верхнем слое теста для выхода пара. Оставьте пирог на 40 минут для расстойки.
4. Помажьте пирог взбитым яйцом и выпекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки. Подавайте горячим или тёплым, чтобы насладиться сочной начинкой и нежным тестом.
Этот пирог с белой рыбой станет отличным угощением для встречи с гостями. Сочная и вкусная начинка из обжаренной капусты и рыбы не оставит равнодушными ваших гостей. Попробуйте этот рецепт и порадуйте своих близких вкусным пирогом.
Источник: Gastronom.ru
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.