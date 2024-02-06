Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новое поколение Suzuki Grand Vitara 2024: стиль, надежность и японское качество на российском рынке
Забор из подсолнухов: эффектный ландшафт или незадачливый садовод?
Появилось первое видео городских боёв в Авдеевке: подбитая техника США
В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о сбитом украинцами Ил-76
Кардиолог Зю заявил, что любители острого перца еже умирают от рака и болезней сердца
Олимпийский чемпион Алексей Волков заявил, что обвинения Евгения Устюгова в деле о допинге необоснованы
Байден сообщил о недавней встрече с покойным Миттераном
Сибирские учёные создали красные нанолюминофоры с рекордным КПД
Как похудеть без вреда для здоровья
Праздничный пирог с двойной сочной начинкой — из белой рыбы и обжаренной капусты

Пирог с белой рыбой и капустой: шикарная выпечка для дружеских посиделок

2:40
Еда

Пирог с белой рыбой — прекрасное блюдо для угощения гостей. Он вполне самодостаточный и не требует дополнительных компонентов. Один из особых секретов этого пирога — сочная начинка с обжаренной капустой, которую добавляют в приготовлении на юге России, вроде Кубани или Ростова-на-Дону.

Пирог с белой рыбой и капустой: шикарная выпечка для дружеских посиделок
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell is licensed under CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 1 кг муки;
  • 3 яйца;
  • 80 г сливочного масла (либо маргарина);
  • 440-460 г молока комнатной температуры;
  • 20 г растительного масла;
  • 25 г прессованных дрожжей;
  • 12 г соли;
  • 100 г сахара

Для начинки:

  • 700-800 г филе белой рыбы (например, трески, палтуса, сома, судака);
  • 500 г белокочанной капусты;
  • 2 головки лука;
  • 3-4 ст. л. растительного масла;
  • соль;
  • чёрный молотый перец;
  • для смазывания пирога — 1 яйцо.

Приготовление

1. Для приготовления теста сначала приготовьте опару, смешав дрожжи с молоком и мукой. Оставьте на 30 минут для быстрой ферментации. Затем добавьте яйца, сахар, соль, растительное масло и растопленное сливочное масло (или маргарин) в тесто. Перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Оставьте тесто на 2,5 часа для прокаливания, делая две обминки через каждые 30 и 50 минут.

2. Для начинки нарежьте белокочанную капусту кубиками и обжарьте ее на сковороде с растительным маслом до мягкости и легкой подрумянивания. Посолите и поперчите по вкусу.

3. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук и кубики рыбного филе. Посолите и поперчите рыбу. Приготовьте тесто для пирога, разделив его на две части — большую и меньшую. Раскатайте большую часть в прямоугольник и выложите начинку, оставив свободные края. Затем накройте начинку меньшей частью теста и защипните края, чтобы начинка не вытекала. Сделайте несколько отверстий в верхнем слое теста для выхода пара. Оставьте пирог на 40 минут для расстойки.

4. Помажьте пирог взбитым яйцом и выпекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки. Подавайте горячим или тёплым, чтобы насладиться сочной начинкой и нежным тестом.

Этот пирог с белой рыбой станет отличным угощением для встречи с гостями. Сочная и вкусная начинка из обжаренной капусты и рыбы не оставит равнодушными ваших гостей. Попробуйте этот рецепт и порадуйте своих близких вкусным пирогом.

Источник: Gastronom.ru

Пирог с рыбой и капустой. Не пирог, а сказка.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о сбитом украинцами Ил-76
Кардиолог Зю заявил, что любители острого перца еже умирают от рака и болезней сердца
Олимпийский чемпион Алексей Волков заявил, что обвинения Евгения Устюгова в деле о допинге необоснованы
Пирог с белой рыбой и капустой: шикарная выпечка для дружеских посиделок
Байден сообщил о недавней встрече с покойным Миттераном
Сибирские учёные создали красные нанолюминофоры с рекордным КПД
Как похудеть без вреда для здоровья
Снежноягодник: идеальный выбор для вашей дачи
Брак после 30: шесть веских причин, почему стоит подождать с семейной жизнью
В Раде сообщили о прибытии Борреля в Киев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников