Без мяса: приготовьте этот аппетитный суп - очень сытный и питательный, его выбирают сторонники здорового питания

Невероятно нежный суп-пюре с цветной капустой и красной фасолью — отличная альтернатива мясному блюду. Оно отлично подойдёт тем, кто придерживается здорового питания.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Накануне вечером замочите фасоль в воде.
2. Утром слейте воду т варите в кастрюле с 1,5 литрами воды около двух часов.
3. Лук обжарьте на растительном масле в глубокой сковороде около минуты.
4. Соцветия цветной капусты положите к отваренной фасоли и всё переложите в кастрюлю с луком. Влейте 2 литра холодной воды. Готовьте под крышкой 25 минут.
5. Блендером измельчите суп до пюреобразного состояния. Добавьте соль, перец.
Блюдо готово.
Источник: menunedeli.ru
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.