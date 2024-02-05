Без мяса: приготовьте этот аппетитный суп - очень сытный и питательный, его выбирают сторонники здорового питания

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Вкуснейший суп-пюре с фасолью и цветной капустой

1:08
Еда

Невероятно нежный суп-пюре с цветной капустой и красной фасолью — отличная альтернатива мясному блюду. Оно отлично подойдёт тем, кто придерживается здорового питания.

Вкуснейший суп-пюре с фасолью и цветной капустой
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu from London is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 150 г сухой фасоли,
  • 2 литра воды,
  • 300 г цветной капусты,
  • 1 столовая ложка растительного масла,
  • 80 г репчатого лука,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 0,5 ч. л чёрного перца.

Приготовление:

1. Накануне вечером замочите фасоль в воде.

2. Утром слейте воду т варите в кастрюле с 1,5 литрами воды около двух часов.

3. Лук обжарьте на растительном масле в глубокой сковороде около минуты.

4. Соцветия цветной капусты положите к отваренной фасоли и всё переложите в кастрюлю с луком. Влейте 2 литра холодной воды. Готовьте под крышкой 25 минут.

5. Блендером измельчите суп до пюреобразного состояния. Добавьте соль, перец.

Блюдо готово.

Источник: menunedeli.ru

Суп-пюре с фасолью и цветной капустой
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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