Без мяса: приготовьте этот аппетитный суп - очень сытный и питательный, его выбирают сторонники здорового питания

Вкуснейший суп-пюре с фасолью и цветной капустой

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Невероятно нежный суп-пюре с цветной капустой и красной фасолью — отличная альтернатива мясному блюду. Оно отлично подойдёт тем, кто придерживается здорового питания.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu from London is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

150 г сухой фасоли,

2 литра воды,

300 г цветной капусты,

1 столовая ложка растительного масла,

80 г репчатого лука,

1 чайная ложка соли,

0,5 ч. л чёрного перца.

Приготовление:

1. Накануне вечером замочите фасоль в воде.

2. Утром слейте воду т варите в кастрюле с 1,5 литрами воды около двух часов.

3. Лук обжарьте на растительном масле в глубокой сковороде около минуты.

4. Соцветия цветной капусты положите к отваренной фасоли и всё переложите в кастрюлю с луком. Влейте 2 литра холодной воды. Готовьте под крышкой 25 минут.

5. Блендером измельчите суп до пюреобразного состояния. Добавьте соль, перец.

Блюдо готово.

Источник: menunedeli.ru