Аппетитная вкуснятина за несколько минут: эти козинаки вкуснее магазинных

Попробуйте приготовить вкусные домашние козинаки. Это отличная вкуснятина к чаю. Рецептом поделился сайт menunedeli. ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. На сухой сковороде обжарьте семечки пару минут. Следите, чтобы не подгорели.
2. Положите к семечкам кунжут, жарьте ещё пару минут.
3. В кастрюльке соедините сахар с несколькими ложками воды, доведите до кипения. После того, как сахар слегка карамелизуется, добавьте мёд. Варите, помешивая, около минуты.
4. Выключите огонь и добавьте семечки.
5. На большой лист промасленной бумаги выложите семечки на одну половину. Закройте второй половиной бумаги. Валиком раскатайте тесто до толщины примерно полсантиметра. Нарежьте на куски.
6. После остывания козинаки можно есть.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.