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Аппетитная вкуснятина за несколько минут: эти козинаки вкуснее магазинных

Вкуснейшие козинаки с мёдом понравятся вам больше, чем магазинные

1:07
Еда

Попробуйте приготовить вкусные домашние козинаки. Это отличная вкуснятина к чаю. Рецептом поделился сайт menunedeli. ru.  

Вкуснейшие козинаки с мёдом понравятся вам больше, чем магазинные
Фото: Own work by WildBoar is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 150 г семечек подсолнуха,
  • 30 г кунжута,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • 70 г сахара,
  • 2 столовые ложки воды.

Приготовление:

1. На сухой сковороде обжарьте семечки пару минут. Следите, чтобы не подгорели.

2. Положите к семечкам кунжут, жарьте ещё пару минут.

3. В кастрюльке соедините сахар с несколькими ложками воды, доведите до кипения. После того, как сахар слегка карамелизуется, добавьте мёд. Варите, помешивая, около минуты.

4. Выключите огонь и добавьте семечки.

5. На большой лист промасленной бумаги выложите семечки на одну половину. Закройте второй половиной бумаги. Валиком раскатайте тесто до толщины примерно полсантиметра. Нарежьте на куски.

6. После остывания козинаки можно есть.

Десерт к чаю без выпечки за 5 минут! Козинаки рецепт - быстро и вкусно
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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