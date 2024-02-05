Вкуснятина к чаю без выпечки: этот торт готовится без духовки - подойдёт для праздничного стола

Вафельный торт без выпечки готовится легко и просто

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот торт готовится без выпечки. Он получается очень вкусным и подойдёт даже для праздничного стола. Рецепт опубликовал сайт menunedeli. ru.

Фото: flickr. com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

12 вафельных коржей,

600 г варёной сгущёнки,

200 г сливочного масла.

Приготовление:

1. Взбейте масло миксером, добавьте сгущёнку. Всё перемешайте.

2. Положите на плоскую тарелку немного крема, а затем на него — первый корж. Равномерно распределите крем. Выложите торт слоями.

3. Оставьте торт в холодильнике на пару часов.

4. Украсьте блюдо тёртым шоколадом либо ягодами.