Вкуснятина к чаю без выпечки: этот торт готовится без духовки - подойдёт для праздничного стола

Этот торт готовится без выпечки. Он получается очень вкусным и подойдёт даже для праздничного стола. Рецепт опубликовал сайт menunedeli. ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Взбейте масло миксером, добавьте сгущёнку. Всё перемешайте.
2. Положите на плоскую тарелку немного крема, а затем на него — первый корж. Равномерно распределите крем. Выложите торт слоями.
3. Оставьте торт в холодильнике на пару часов.
4. Украсьте блюдо тёртым шоколадом либо ягодами.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.