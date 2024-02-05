Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детский маникюр: что можно и нельзя делать
Почему у фиалки вянут листья: названы причины
Экс-игрок "Спартака" Бояринцев о зарплатах футболистов Второй лиги: в Москве на 50 тысяч прожить нереально
Рейтер: военные ВСУ не верят в возможность демобилизации
Эксперты перечислили семь способов экономии автомобильного топлива
Главком ВСУ Залужный после отставки с поста согласился уехать послом в Британию.
Риелтор Шлейшель рассказала о ситуации на рынке недвижимости в Челябинске
Ученые ответили на вопрос, каким образом наши предки эволюционировали в человека
Российские туристы лишены паспортов на границе из-за переименования города
Не из муки: простой и полезный хлеб можно приготовить из этой крупы - не хуже покупного продукта

Полезный хлеб из чечевицы можно приготовить без муки

0:57
Еда

Вкусный хлеб можно приготовить из чечевицы. Рецепт опубликовал сайт menunedeli. ru.

Полезный хлеб из чечевицы можно приготовить без муки
Фото: Own work by Teemeah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

  • 200 г красной чечевицы,
  • 100 мл густого йогурта,
  • 2 яйца,
  • 2 столовые ложки растительного масла,
  • 10 г разрыхлителя теста,
  • 0,3 ч. л соли,
  • 1 чайная ложка кунжута.

Приготовление:

1. Чечевицу замочите в воде на пару часов. Слейте её после этого.

2. Блендером перемолите чечевицу с йогуртом, яйцами, разрыхлителем, маслом, солью, специями.

3. В смазанную маслом форму выложите чечевичное тесто, посыпьте кунжутом.

4. Выпекайте в разогретой заранее духовке 50 минут (при температуре 180 градусов).

5. Остудите хлеб в форме, после чего извлеките.

Полезный хлеб готов.

ХЛЕБ больше не покупаю! Лёгкий РЕЦЕПТ хлеба из ЧЕЧЕВИЦЫ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев Запад надеется втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине Дмитрий Плотников За убийство российских граждан в Ил-76 будет наказана Польша Любовь Степушова
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Последние материалы
Дмитрий Береснев: запрет мобильных телефонов в школе несёт только положительный эффект
14 февраля в театре "Модерн" состоится премьера трагикомедии "Страсти по Торчалову"
Диетологи рассказали, что полезнее всего есть куриные яйца в вареном виде
Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Тренировка для тех, кто давно не был в спортзале
Запад надеется втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине
Пять важных процедур перед посадкой картофеля позволят вырастить хороший урожай
Капуста с булгуром станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом
Глава ФЛГР Вяльбе возмутилась словам мэра Тронхейма, который высказался против участия россиян на ЧМ
ВСУ стали испытывать дефицит личного состава и им приходится перекидывать на передовую тыловые резервы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников