Не из муки: простой и полезный хлеб можно приготовить из этой крупы - не хуже покупного продукта

Полезный хлеб из чечевицы можно приготовить без муки

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный хлеб можно приготовить из чечевицы. Рецепт опубликовал сайт menunedeli. ru.

Фото: Own work by Teemeah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

200 г красной чечевицы,

100 мл густого йогурта,

2 яйца,

2 столовые ложки растительного масла,

10 г разрыхлителя теста,

0,3 ч. л соли,

1 чайная ложка кунжута.

Приготовление:

1. Чечевицу замочите в воде на пару часов. Слейте её после этого.

2. Блендером перемолите чечевицу с йогуртом, яйцами, разрыхлителем, маслом, солью, специями.

3. В смазанную маслом форму выложите чечевичное тесто, посыпьте кунжутом.

4. Выпекайте в разогретой заранее духовке 50 минут (при температуре 180 градусов).

5. Остудите хлеб в форме, после чего извлеките.

Полезный хлеб готов.