Не из муки: простой и полезный хлеб можно приготовить из этой крупы - не хуже покупного продукта

Вкусный хлеб можно приготовить из чечевицы. Рецепт опубликовал сайт menunedeli. ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Чечевицу замочите в воде на пару часов. Слейте её после этого.
2. Блендером перемолите чечевицу с йогуртом, яйцами, разрыхлителем, маслом, солью, специями.
3. В смазанную маслом форму выложите чечевичное тесто, посыпьте кунжутом.
4. Выпекайте в разогретой заранее духовке 50 минут (при температуре 180 градусов).
5. Остудите хлеб в форме, после чего извлеките.
Полезный хлеб готов.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.