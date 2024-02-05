Не рис, не гречка: разнообразьте ваш гарнир этим гармоничным "союзом" - два продукта разнообразят ваше меню

Это простое блюдо очень полезное. В нём гармонично сочетаются капуста и булгур. Разнообразьте ваши гарниры.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Булгур хорошенько промойте.
2. Натёртую на крупной тёрке морковь нарежьте в форме брусочков.
3. Лук нарежьте в форме полуколец.
4. Обжарьте лук и морковь на масле пару минут.
5. Капусту нашинкуйте и положите к луку с морковью. Положите специи. Тушите пару минут.
6. Булгур добавьте к овощам. Влейте 450-500 мл воды. Всё готовьте около 15 минут.
Источник: menunedeli.ru
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.