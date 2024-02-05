Не рис, не гречка: разнообразьте ваш гарнир этим гармоничным "союзом" - два продукта разнообразят ваше меню

Капуста с булгуром станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Это простое блюдо очень полезное. В нём гармонично сочетаются капуста и булгур. Разнообразьте ваши гарниры.

Фото: Own work by Joyous! is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

700 г белокочанной капусты,

120 г булгура,

1 репчатый лук,

1 морковь,

3 столовые ложки растительного масла,

450 мл воды,

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

1. Булгур хорошенько промойте.

2. Натёртую на крупной тёрке морковь нарежьте в форме брусочков.

3. Лук нарежьте в форме полуколец.

4. Обжарьте лук и морковь на масле пару минут.

5. Капусту нашинкуйте и положите к луку с морковью. Положите специи. Тушите пару минут.

6. Булгур добавьте к овощам. Влейте 450-500 мл воды. Всё готовьте около 15 минут.

Источник: menunedeli.ru