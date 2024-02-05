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Пресные лепёшки на сковороде: прекрасная альтернатива хлебу

Пресные лепёшки на сковороде: делаются из очень простого теста без дрожжей

2:38
Еда

Хотите приготовить пресные лепёшки на сковороде, которые не требуют использования дрожжей? Это отличная альтернатива хлебу — тонкие и мягкие лепёшки, которые готовятся очень быстро. Они идеально подойдут в качестве гарнира или основы для различных блюд. Особенность этого рецепта в простом тесте, замешанном из воды, пшеничной муки, соли и разрыхлителя. Ниже представлен подробный процесс приготовления.

Пресные лепёшки на сковороде: делаются из очень простого теста без дрожжей
Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Итак, вот что вам понадобится:

— 200 мл воды

— 450 г пшеничной муки

— 0,35 г соли

— 0,5 г разрыхлителя

— 50 мл подсолнечного масла

Приступим к приготовлению:

1. В большую емкость высыпьте просеянную муку.

2. Сделайте углубление в центре муки и добавьте туда соль для придания вкуса и разрыхлитель для пышности.

3. Влейте в углубление прохладную воду и аккуратно смешайте все ингредиенты, начиная с середины. Постепенно добавляйте муку в тесто, чтобы достичь нужной консистенции. Если понадобится, добавьте больше муки, чтобы тесто стало однородным и не липким.

4. Замесите тесто руками до тех пор, пока оно не станет крутым, но мягким. Разделите его на 5-6 равных частей.

5. Каждый кусочек теста раскатайте с помощью скалки до толщины около 4-5 мм. При необходимости, посыпьте немного муки на поверхность рабочей поверхности и на скалку, чтобы предотвратить прилипание теста.

6. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и добавьте в нее подсолнечное масло. Дождитесь, пока масло разогреется. Для проверки готовности, опустите лопатку в масло — если вокруг нее появляются пузырьки, вы можете приступать к жарке лепешек.

7. Поместите одну лепёшку на нагретую сковороду и готовьте ее на среднем огне до золотистого цвета. Затем переверните лепёшку деревянной лопаткой и обжарьте с другой стороны. Повторяйте этот процесс для оставшихся лепешек.

8. Выложите обжаренные лепёшки на тарелку и дайте им немного остыть перед подачей к столу.

Такие пресные лепёшки на сковороде получаются очень вкусными и мягкими. Они могут быть использованы в качестве замены хлебу и прекрасно сочетаются с различными соусами или паштетами. Вы также можете нарезать их на четыре части и использовать для приготовления бутербродов или подавать с супом, окрошкой или компотом.

Источник: 1000. menu

Самые Простые Лепешки / Easy Flatbread / Лепешки на Сковороде / Простое Тесто / Простой Рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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