Пресные лепёшки на сковороде: прекрасная альтернатива хлебу

Хотите приготовить пресные лепёшки на сковороде, которые не требуют использования дрожжей? Это отличная альтернатива хлебу — тонкие и мягкие лепёшки, которые готовятся очень быстро. Они идеально подойдут в качестве гарнира или основы для различных блюд. Особенность этого рецепта в простом тесте, замешанном из воды, пшеничной муки, соли и разрыхлителя. Ниже представлен подробный процесс приготовления.
Итак, вот что вам понадобится:
— 200 мл воды
— 450 г пшеничной муки
— 0,35 г соли
— 0,5 г разрыхлителя
— 50 мл подсолнечного масла
Приступим к приготовлению:
1. В большую емкость высыпьте просеянную муку.
2. Сделайте углубление в центре муки и добавьте туда соль для придания вкуса и разрыхлитель для пышности.
3. Влейте в углубление прохладную воду и аккуратно смешайте все ингредиенты, начиная с середины. Постепенно добавляйте муку в тесто, чтобы достичь нужной консистенции. Если понадобится, добавьте больше муки, чтобы тесто стало однородным и не липким.
4. Замесите тесто руками до тех пор, пока оно не станет крутым, но мягким. Разделите его на 5-6 равных частей.
5. Каждый кусочек теста раскатайте с помощью скалки до толщины около 4-5 мм. При необходимости, посыпьте немного муки на поверхность рабочей поверхности и на скалку, чтобы предотвратить прилипание теста.
6. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и добавьте в нее подсолнечное масло. Дождитесь, пока масло разогреется. Для проверки готовности, опустите лопатку в масло — если вокруг нее появляются пузырьки, вы можете приступать к жарке лепешек.
7. Поместите одну лепёшку на нагретую сковороду и готовьте ее на среднем огне до золотистого цвета. Затем переверните лепёшку деревянной лопаткой и обжарьте с другой стороны. Повторяйте этот процесс для оставшихся лепешек.
8. Выложите обжаренные лепёшки на тарелку и дайте им немного остыть перед подачей к столу.
Такие пресные лепёшки на сковороде получаются очень вкусными и мягкими. Они могут быть использованы в качестве замены хлебу и прекрасно сочетаются с различными соусами или паштетами. Вы также можете нарезать их на четыре части и использовать для приготовления бутербродов или подавать с супом, окрошкой или компотом.
Источник: 1000. menu
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.