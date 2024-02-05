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Вкусный гарнир к большинству блюд: рассыпчатый рис на сковороде

Рассыпчатый рис на сковороде: отличный гарнир к разным блюдам

2:02
Еда

Хотите приготовить вкусный и быстрый гарнир на каждый день? Рассыпчатый рис на сковороде — идеальное решение! Для его приготовления вам понадобится всего лишь два ингредиента: рис и лук. Более того, этот рецепт легко варьируется в зависимости от ваших предпочтений, и вы можете добавлять в него другие овощи, грибы, зелень или приправы.

Рассыпчатый рис на сковороде: отличный гарнир к разным блюдам
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Итак, вот что вам понадобится:

— 1 порция риса

— 2 порции воды

— 1 лук

— 30 мл растительного масла

— Соль и сухие специи по вкусу

Приступим к приготовлению:

1. На разогретой сковороде добавьте немного растительного масла и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте его до золотистого цвета, периодически помешивая, чтобы он не подгорел.

2. Пока лук жарится, промойте рис несколько раз в холодной воде и слейте всю воду с помощью дуршлага.

3. Когда лук станет золотистым, добавьте в сковороду промытый рис. Обжарьте их вместе около 3-4 минут.

4. Приправьте рис немного солью и специями по вкусу. Если хотите, чтобы рис был желтого цвета, добавьте немного куркумы. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

5. Влейте в сковороду горячую воду, чтобы покрыть рис. Перемешайте и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и оставьте готовиться на слабом огне примерно 10-15 минут. Важно, чтобы рис впитал всю жидкость.

6. Когда вся вода впитается, выключите огонь и оставьте рис под крышкой еще 15 минут.

После этого гарнир готов к подаче! Приятного аппетита! Такой рассыпчатый рис на сковороде подойдет к различным блюдам и станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину. Не забудьте пробовать варианты с добавлением других овощей, грибов, зелени или приправ для уникального вкуса.

Источник: 1000.menu

КАК ПРИГОТОВИТЬ РИС НА СКОВОРОДЕ? Рассыпчатый рис на сковороде на гарнир / Ароматный рис со специями
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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