Вкусный гарнир к большинству блюд: рассыпчатый рис на сковороде

Хотите приготовить вкусный и быстрый гарнир на каждый день? Рассыпчатый рис на сковороде — идеальное решение! Для его приготовления вам понадобится всего лишь два ингредиента: рис и лук. Более того, этот рецепт легко варьируется в зависимости от ваших предпочтений, и вы можете добавлять в него другие овощи, грибы, зелень или приправы.
Итак, вот что вам понадобится:
— 1 порция риса
— 2 порции воды
— 1 лук
— 30 мл растительного масла
— Соль и сухие специи по вкусу
Приступим к приготовлению:
1. На разогретой сковороде добавьте немного растительного масла и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте его до золотистого цвета, периодически помешивая, чтобы он не подгорел.
2. Пока лук жарится, промойте рис несколько раз в холодной воде и слейте всю воду с помощью дуршлага.
3. Когда лук станет золотистым, добавьте в сковороду промытый рис. Обжарьте их вместе около 3-4 минут.
4. Приправьте рис немного солью и специями по вкусу. Если хотите, чтобы рис был желтого цвета, добавьте немного куркумы. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
5. Влейте в сковороду горячую воду, чтобы покрыть рис. Перемешайте и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и оставьте готовиться на слабом огне примерно 10-15 минут. Важно, чтобы рис впитал всю жидкость.
6. Когда вся вода впитается, выключите огонь и оставьте рис под крышкой еще 15 минут.
После этого гарнир готов к подаче! Приятного аппетита! Такой рассыпчатый рис на сковороде подойдет к различным блюдам и станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину. Не забудьте пробовать варианты с добавлением других овощей, грибов, зелени или приправ для уникального вкуса.
Источник: 1000.menu
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.