Отбивные в маринаде из томатного сока: сочные, ароматные, с румяной корочкой

Отбивные в маринаде из томатного сока: готовить легко, получается необыкновенно вкусно

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте сочные отбивные в маринаде из томатного сока. Этот рецепт от YouTube-канала "Аппетитная кухня" очень простой, ингредиентов нужно немного, а результат вас обязательно порадует. Получается просто потрясающе вкусно!

Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

500 г свинины;

1 стакан томатного сока;

0,5 стакана кефира;

3-4 зубчика чеснока;

2 яйца;

1 ст. л. панировочных сухарей;

2 ст. л. муки;

соль, перец.

Приготовление

1. Свиное филе нарежьте на стейки каждый по 1 см в толщину. Каждый кусок мяса как следует отбейте с двух сторон, после чего посолите и поперчите, втирая их в мясо рукой.

2. В глубокую миску выдавите через пресс чеснок, налейте стакан томатного сока, перемешайте.

3. Теперь каждую отбивную окунайте в томатный сок, накройте миску с отбивными в томатном соке пищевой плёнкой и поставьте в холодильник мариноваться не менее чем на час.

4. Для кляра в отдельную миску разбейте яйца, добавьте к ним панировочные сухари, муку, посолите, поперчите, влейте кефир, хорошо перемешайте все ингредиенты до состояния однородной массы, по густоте как сметана.

5. Отбивные в томатном соке обваливайте сначала в муке, потом - в кляре, а потом жарьте на сковороде с двух сторон на небольшом огне до готовности.