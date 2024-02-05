Отбивные в маринаде из томатного сока: сочные, ароматные, с румяной корочкой

Приготовьте сочные отбивные в маринаде из томатного сока. Этот рецепт от YouTube-канала "Аппетитная кухня" очень простой, ингредиентов нужно немного, а результат вас обязательно порадует. Получается просто потрясающе вкусно!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Свиное филе нарежьте на стейки каждый по 1 см в толщину. Каждый кусок мяса как следует отбейте с двух сторон, после чего посолите и поперчите, втирая их в мясо рукой.
2. В глубокую миску выдавите через пресс чеснок, налейте стакан томатного сока, перемешайте.
3. Теперь каждую отбивную окунайте в томатный сок, накройте миску с отбивными в томатном соке пищевой плёнкой и поставьте в холодильник мариноваться не менее чем на час.
4. Для кляра в отдельную миску разбейте яйца, добавьте к ним панировочные сухари, муку, посолите, поперчите, влейте кефир, хорошо перемешайте все ингредиенты до состояния однородной массы, по густоте как сметана.
5. Отбивные в томатном соке обваливайте сначала в муке, потом - в кляре, а потом жарьте на сковороде с двух сторон на небольшом огне до готовности.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.