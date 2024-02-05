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Тушёная говядина: ничего лишнего, только мясо, сочный лук и яркая морковь

Тушёная говядина: сытный зимний обед или вкусный ужин

1:54
Еда

Давайте приготовим ароматное и сытное блюдо — тушёную говядину. Этот рецепт идеально подходит для зимнего обеда или ужина, когда хочется чего-то согревающего и вкусного. Тушеная говядина приготовлена с использованием простых и доступных ингредиентов, а особый вкус этому блюду придают карамелизованный лук и ароматные специи.

Тушёная говядина: сытный зимний обед или вкусный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by DC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты (на 4 порции):

— 600 г говядины

— 200 г репчатого лука

— 200 г моркови

— 5 горошин душистого перца

— 3 лавровых листа

— 1 чайная ложка паприки

— Молотый перец чили (по вкусу)

— Соль (по вкусу)

— Молотый чёрный перец (по вкусу)

— Растительное масло (30 мл)

Итак, приступим к приготовлению:

1. Очистите говядину от пленок и жил и нарежьте ее на небольшие кусочки.

2. В большой и глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте говядину на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон.

3. Добавьте к мясу стакан кипятка и доведите до кипения. Затем добавьте душистый перец и лавровый лист, и тушите на среднем огне под крышкой примерно 40 минут.

4. В то время как говядина тушится, от очистите лук от кожуры, нарежьте его на полукольца и разделите каждое полукольцо пополам.

5. Также очистите морковь и нарежьте ее дольками.

6. Добавьте лук и морковь к говядине. Перемешайте все ингредиенты в сковороде.

7. Посолите и добавьте специи по вкусу. Продолжайте тушить говядину на среднем огне под крышкой еще 1 час.

Тушеная говядина готова! Теперь вы можете наслаждаться этим сытным, ароматным и нежным мясным блюдом. К нему хорошо будет подать картофельное пюре или овощной гарнир.

Источник: Eda.ru

Мягчайшая говядина, тушеная с луком и морковью
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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