Тушёная говядина: ничего лишнего, только мясо, сочный лук и яркая морковь

Тушёная говядина: сытный зимний обед или вкусный ужин

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Давайте приготовим ароматное и сытное блюдо — тушёную говядину. Этот рецепт идеально подходит для зимнего обеда или ужина, когда хочется чего-то согревающего и вкусного. Тушеная говядина приготовлена с использованием простых и доступных ингредиентов, а особый вкус этому блюду придают карамелизованный лук и ароматные специи.

Фото: commons.wikimedia.org by DC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты (на 4 порции):

— 600 г говядины

— 200 г репчатого лука

— 200 г моркови

— 5 горошин душистого перца

— 3 лавровых листа

— 1 чайная ложка паприки

— Молотый перец чили (по вкусу)

— Соль (по вкусу)

— Молотый чёрный перец (по вкусу)

— Растительное масло (30 мл)

Итак, приступим к приготовлению:

1. Очистите говядину от пленок и жил и нарежьте ее на небольшие кусочки.

2. В большой и глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте говядину на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон.

3. Добавьте к мясу стакан кипятка и доведите до кипения. Затем добавьте душистый перец и лавровый лист, и тушите на среднем огне под крышкой примерно 40 минут.

4. В то время как говядина тушится, от очистите лук от кожуры, нарежьте его на полукольца и разделите каждое полукольцо пополам.

5. Также очистите морковь и нарежьте ее дольками.

6. Добавьте лук и морковь к говядине. Перемешайте все ингредиенты в сковороде.

7. Посолите и добавьте специи по вкусу. Продолжайте тушить говядину на среднем огне под крышкой еще 1 час.

Тушеная говядина готова! Теперь вы можете наслаждаться этим сытным, ароматным и нежным мясным блюдом. К нему хорошо будет подать картофельное пюре или овощной гарнир.

Источник: Eda.ru