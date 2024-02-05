Давайте приготовим ароматное и сытное блюдо — тушёную говядину. Этот рецепт идеально подходит для зимнего обеда или ужина, когда хочется чего-то согревающего и вкусного. Тушеная говядина приготовлена с использованием простых и доступных ингредиентов, а особый вкус этому блюду придают карамелизованный лук и ароматные специи.
Ингредиенты (на 4 порции):
— 600 г говядины
— 200 г репчатого лука
— 200 г моркови
— 5 горошин душистого перца
— 3 лавровых листа
— 1 чайная ложка паприки
— Молотый перец чили (по вкусу)
— Соль (по вкусу)
— Молотый чёрный перец (по вкусу)
— Растительное масло (30 мл)
Итак, приступим к приготовлению:
1. Очистите говядину от пленок и жил и нарежьте ее на небольшие кусочки.
2. В большой и глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте говядину на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон.
3. Добавьте к мясу стакан кипятка и доведите до кипения. Затем добавьте душистый перец и лавровый лист, и тушите на среднем огне под крышкой примерно 40 минут.
4. В то время как говядина тушится, от очистите лук от кожуры, нарежьте его на полукольца и разделите каждое полукольцо пополам.
5. Также очистите морковь и нарежьте ее дольками.
6. Добавьте лук и морковь к говядине. Перемешайте все ингредиенты в сковороде.
7. Посолите и добавьте специи по вкусу. Продолжайте тушить говядину на среднем огне под крышкой еще 1 час.
Тушеная говядина готова! Теперь вы можете наслаждаться этим сытным, ароматным и нежным мясным блюдом. К нему хорошо будет подать картофельное пюре или овощной гарнир.
Источник: Eda.ru
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.