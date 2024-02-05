Рыба с овощами на пару: щадящее приготовление сохраняет натуральные вкус, аромат и сочность

Давайте приготовим простое, но вкусное блюдо — рыбу с овощами, которое будет приготовлено на пару. Этот вариант приготовления идеально подходит для пароварки или СВЧ-печи.
Приготовление в СВЧ-печи позволяет блюду полностью пропитаться паром и сохранить свой натуральный вкус и питательные вещества.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты на 2 порции:
— 300 г свежемороженой рыбы
— 300 г овощной смеси (морковь, сладкий перец, стручковая фасоль, брокколи)
— половина яблока
— 2 столовые ложки оливкового масла
— 2 столовые ложки лимонного сока
— перец и соль по вкусу
Итак, начнём приготовление:
1. Подготовьте все ингредиенты. Разрежьте овощи, такие как морковь, сладкий перец, стручковую фасоль и брокколи, на небольшие кусочки. Очистите половину яблока от кожуры и нарежьте на тонкие ломтики.
2. Положите овощи в пароварку (или подставку пароварки, в зависимости от конструкции).
3. Разморозьте рыбу и разделите на порционные кусочки. Положите рыбу на овощи.
4. В миске смешайте оливковое масло и лимонный сок. Полейте полученной смесью рыбу и овощи.
5. Заверните блюдо в пищевую плёнку или закройте его крышкой для пароварки.
6. Поставьте блюдо в СВЧ-печь и готовьте на максимальной мощности в течение 10 минут.
7. Выньте блюдо из СВЧ-печи и осторожно снимите пленку или откройте крышку.
8. Поверьте, что рыба готова и овощи нежные и сочные. Если нужно, добавьте перец и соль по вкусу.
9. Подайте рыбу с овощами на стол и наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом, которое получилось при приготовлении на пару. Вот и всё!
Получилось простое, но вкусное блюдо — рыба с овощами, приготовленное на пару. Благодаря щадящему приготовлению, блюдо сохраняет свой аромат и полезные свойства. Попробуйте его приготовить и насладитесь вкусом и пользой для здоровья!
Источник: Gastronom.ru
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.