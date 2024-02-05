Рыба с овощами на пару: щадящее приготовление сохраняет натуральные вкус, аромат и сочность

Рыба с овощами, приготовленная на пару: натуральный вкус и максимум пользы

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Давайте приготовим простое, но вкусное блюдо — рыбу с овощами, которое будет приготовлено на пару. Этот вариант приготовления идеально подходит для пароварки или СВЧ-печи.

Фото: openverse.org by Teresa Trimm is licensed under CC BY-SA 2.0.

Приготовление в СВЧ-печи позволяет блюду полностью пропитаться паром и сохранить свой натуральный вкус и питательные вещества.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты на 2 порции:

— 300 г свежемороженой рыбы

— 300 г овощной смеси (морковь, сладкий перец, стручковая фасоль, брокколи)

— половина яблока

— 2 столовые ложки оливкового масла

— 2 столовые ложки лимонного сока

— перец и соль по вкусу

Итак, начнём приготовление:

1. Подготовьте все ингредиенты. Разрежьте овощи, такие как морковь, сладкий перец, стручковую фасоль и брокколи, на небольшие кусочки. Очистите половину яблока от кожуры и нарежьте на тонкие ломтики.

2. Положите овощи в пароварку (или подставку пароварки, в зависимости от конструкции).

3. Разморозьте рыбу и разделите на порционные кусочки. Положите рыбу на овощи.

4. В миске смешайте оливковое масло и лимонный сок. Полейте полученной смесью рыбу и овощи.

5. Заверните блюдо в пищевую плёнку или закройте его крышкой для пароварки.

6. Поставьте блюдо в СВЧ-печь и готовьте на максимальной мощности в течение 10 минут.

7. Выньте блюдо из СВЧ-печи и осторожно снимите пленку или откройте крышку.

8. Поверьте, что рыба готова и овощи нежные и сочные. Если нужно, добавьте перец и соль по вкусу.

9. Подайте рыбу с овощами на стол и наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом, которое получилось при приготовлении на пару. Вот и всё!

Получилось простое, но вкусное блюдо — рыба с овощами, приготовленное на пару. Благодаря щадящему приготовлению, блюдо сохраняет свой аромат и полезные свойства. Попробуйте его приготовить и насладитесь вкусом и пользой для здоровья!

Источник: Gastronom.ru