Еврейская намазка на бутерброды из яиц и плавленого сыра: отличный завтрак или просто перекус

Еврейская закуска: простая и вкусная намазка на бутерброды из яиц и плавленого сыра

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Давайте приготовим простую и вкусную еврейскую закуску — намазку на бутерброды из яиц и плавленого сыра. Этот рецепт подойдёт как для быстрого перекуса, так и для приготовления закуски на вечеринке или празднике.

Фото: openverse.org by NatalieMaynor is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления намазки вам потребуются следующие ингредиенты:

— 5 куриных яиц

— 2 плавленых сырка

— 150 граммов майонеза

— 10 граммов мелко нарезанного чеснока

Давайте начнём приготовление: 1. Сварите яйца до готовности, вкрутую.

2. Пока яйца варятся, раздавите чеснок и натрите плавленые сырки на тёрке.

3. После этого мелко порежьте или разомните вилкой яйца.

4. В большой миске соедините раздавленные яйца, натёртые сырки и мелко нарезанный чеснок.

5. Добавьте майонез и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

6. Переложите полученную намазку в холодильник на примерно 30-60 минут, чтобы ароматы составляющих соединились.

7. Намажьте получившуюся смесь на хлеб и вкуснейшие бутерброды готовы.

Этот лёгкий и довольно питательный перекус станет отличным выбором для завтрака, полдника или вечернего перекуса. Приятного аппетита!

Источник: Eda.ru