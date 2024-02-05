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Еврейская намазка на бутерброды из яиц и плавленого сыра: отличный завтрак или просто перекус

Еврейская закуска: простая и вкусная намазка на бутерброды из яиц и плавленого сыра

1:23
Еда

Давайте приготовим простую и вкусную еврейскую закуску — намазку на бутерброды из яиц и плавленого сыра. Этот рецепт подойдёт как для быстрого перекуса, так и для приготовления закуски на вечеринке или празднике.

Еврейская закуска: простая и вкусная намазка на бутерброды из яиц и плавленого сыра
Фото: openverse.org by NatalieMaynor is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления намазки вам потребуются следующие ингредиенты:

— 5 куриных яиц

— 2 плавленых сырка

— 150 граммов майонеза

— 10 граммов мелко нарезанного чеснока

Давайте начнём приготовление: 1. Сварите яйца до готовности, вкрутую.

2. Пока яйца варятся, раздавите чеснок и натрите плавленые сырки на тёрке.

3. После этого мелко порежьте или разомните вилкой яйца.

4. В большой миске соедините раздавленные яйца, натёртые сырки и мелко нарезанный чеснок.

5. Добавьте майонез и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

6. Переложите полученную намазку в холодильник на примерно 30-60 минут, чтобы ароматы составляющих соединились.

7. Намажьте получившуюся смесь на хлеб и вкуснейшие бутерброды готовы.

Этот лёгкий и довольно питательный перекус станет отличным выбором для завтрака, полдника или вечернего перекуса. Приятного аппетита!

Источник: Eda.ru

Я думал никто не ЗАХОЧЕТ их ЕСТЬ, а Оказалось МАЛО. ЕВРЕЙСКАЯ ПАСТА НАМАЗКА НА БУТЕРБРОДЫ.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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