Еврейская намазка на бутерброды из яиц и плавленого сыра: отличный завтрак или просто перекус

Давайте приготовим простую и вкусную еврейскую закуску — намазку на бутерброды из яиц и плавленого сыра. Этот рецепт подойдёт как для быстрого перекуса, так и для приготовления закуски на вечеринке или празднике.
Для приготовления намазки вам потребуются следующие ингредиенты:
— 5 куриных яиц
— 2 плавленых сырка
— 150 граммов майонеза
— 10 граммов мелко нарезанного чеснока
Давайте начнём приготовление: 1. Сварите яйца до готовности, вкрутую.
2. Пока яйца варятся, раздавите чеснок и натрите плавленые сырки на тёрке.
3. После этого мелко порежьте или разомните вилкой яйца.
4. В большой миске соедините раздавленные яйца, натёртые сырки и мелко нарезанный чеснок.
5. Добавьте майонез и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
6. Переложите полученную намазку в холодильник на примерно 30-60 минут, чтобы ароматы составляющих соединились.
7. Намажьте получившуюся смесь на хлеб и вкуснейшие бутерброды готовы.
Этот лёгкий и довольно питательный перекус станет отличным выбором для завтрака, полдника или вечернего перекуса. Приятного аппетита!
Источник: Eda.ru
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