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Кекс с консервированными персиками покорит румяной корочкой и аппетитным разрезом

Кекс с консервированными персиками: имеет очень аппетитный разрез

2:56
Еда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт кекса с консервированными персиками, который обязательно разнообразит вашу домашнюю выпечку. Тесто для кекса готовится на основе сливочного масла, яиц, молока и добавления свежего лимонного сока для аромата.

Кекс с консервированными персиками: имеет очень аппетитный разрез
Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Персики придают кексу аппетитный внешний вид, и его можно подавать в качестве угощения для гостей.

Для приготовления этого кекса вам понадобятся следующие ингредиенты на 8 порций:

— 150 г размягчённого сливочного масла

— 3 яйца

— 70 мл молока

— 170 г сахара

— 1 столовая ложка свежего лимонного сока

— 1 столовая ложка ванильного сахара

— 270 г муки

— 1 столовая ложка разрыхлителя

— 270 г консервированных персиков

Давайте начнем приготовление:

1. В большой миске смешайте размягчённое сливочное масло со сахаром и ванильным сахаром. Взбейте их венчиком в течение 2-3 минут, чтобы получить однородную массу.

2. По одному добавляйте в масляную смесь яйца и аккуратно перемешивайте венчиком. Затем влейте молоко и продолжайте перемешивать.

3. Влейте в тесто свежий лимонный сок для придания аромата.

4. Добавьте муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы получилось гладкое и однородное тесто.

5. Тесто получится достаточно густым, оно не будет стекать с венчика, а медленно сползать.

6. Разрежьте каждую половинку консервированных персиков на две части.

7. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для выпечки, застелите ее пергаментной бумагой или смажьте сливочным маслом. Выложите в форму половину теста и сверху равномерно распределите половину персиков.

8. На персики выложите оставшуюся часть теста и разровняйте его лопаткой. Затем вдавите оставшиеся персики в тесто.

9. Поставьте форму в разогретую духовку и пеките кекс примерно 40-45 минут. Проверьте готовность, проткнув кекс спичкой или зубочисткой — если она выходит сухой, значит, кекс готов.

10. Аккуратно извлеките горячий кекс из формы на пергамент или деревянную доску и оставьте его до полного остывания.

11. При желании, вы можете украсить кекс с помощью сахарной пудры или глазури, но так как корочка получается уже настолько аппетитной и красивой, можете оставить его без дополнительных украшений.

Вот и все! Получился простой и вкусный кекс с персиками, который станет отличным дополнением к вашему чаепитию или другому угощению для гостей. Наслаждайтесь этим ароматным и нежным десертом!

Источник: RussianFood.com

Простой ПИРОГ с персиками к чаю
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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