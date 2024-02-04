Опытные хозяйки за полминуты определяют, какой горошек подойдёт ко столу, а какой - нет. Рассказываем

Выбор консервированного горошка: как избежать неприятных сюрпризов

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Решение о покупке консервированного горошка стоит принимать основываясь на внимательном изучении информации на этикетке. Потребительские ошибки, связанные с выбором невкусных продуктов, часто происходят из-за недостаточного внимания к деталям.

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Качество продукта: На этикетках производители предоставляют важную информацию о качестве консервов. Невкусные, жесткие, сухие горошины с неприятным ароматом и разрезанными бобами являются признаками низкого качества продукта.

Советы при выборе: При походе в магазин за горошком стоит учесть несколько важных моментов.

Дата производства: Горошек, изготовленный летом, предпочтителен, так как это свидетельствует о свежести продукта. В то время как горошек, произведенный зимой, может быть консервирован из старого или замороженного продукта.

ГОСТ или ТУ: Выбор гороха, произведенного по ГОСТу, гарантирует однородный размер, сладкий вкус и чистый рассол в банке. В отличие от продукции по ТУ, которая может быть мелкой и иметь мутный рассол.

Упаковка: Предпочтительнее приобретать горошек в стеклянной таре, обеспечивая дополнительную защиту от негативного воздействия окружающей среды.