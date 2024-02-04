Мамы и бабушки во времена СССР так решали проблему пригорания продуктов на сковороде

Во время приготовления еды на сковороде часто возникает неприятная проблема прилипания и пригорания продуктов, особенно в случае использования старых чугунных сковородок. Новая современная посуда с антипригарным покрытием может быть не всегда доступной, но есть эффективный метод, позволяющий избежать этой неприятности.
Старые чугунные сковородки, не обладающие антипригарным покрытием, подвержены частым случаям пригорания еды. Металлическая поверхность, пронизанная микропорами, становится ловушкой для частиц еды, которые трудно удалить, и в результате еда начинает пригорать все сильнее. Проблема также возникает на сковородках с тефлоновым покрытием при его износе.
Существует простой метод, использованный нашими предками, который эффективно справляется с проблемой. Прежде чем начать готовку, сковороду необходимо хорошо почистить и прокалить. Затем на ее поверхность следует насыпать толстый слой соли и дать сковороде прокалиться в течение 30 минут, время от времени перемешивая соль.
После такой процедуры сковорода будет готова к использованию, и вы больше не столкнетесь с проблемой пригорания продуктов.
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