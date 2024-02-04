Мамы и бабушки во времена СССР так решали проблему пригорания продуктов на сковороде

Избавляемся от проблемы пригорания: секрет чистки сковороды

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Во время приготовления еды на сковороде часто возникает неприятная проблема прилипания и пригорания продуктов, особенно в случае использования старых чугунных сковородок. Новая современная посуда с антипригарным покрытием может быть не всегда доступной, но есть эффективный метод, позволяющий избежать этой неприятности.

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Почему продукты прилипают и пригорают

Старые чугунные сковородки, не обладающие антипригарным покрытием, подвержены частым случаям пригорания еды. Металлическая поверхность, пронизанная микропорами, становится ловушкой для частиц еды, которые трудно удалить, и в результате еда начинает пригорать все сильнее. Проблема также возникает на сковородках с тефлоновым покрытием при его износе.

Решение проблемы пригорания

Существует простой метод, использованный нашими предками, который эффективно справляется с проблемой. Прежде чем начать готовку, сковороду необходимо хорошо почистить и прокалить. Затем на ее поверхность следует насыпать толстый слой соли и дать сковороде прокалиться в течение 30 минут, время от времени перемешивая соль.

После такой процедуры сковорода будет готова к использованию, и вы больше не столкнетесь с проблемой пригорания продуктов.