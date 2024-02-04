Брокколи будет просто объедением: этот рецепт заставит полюбить мегаполезный овощ, даже если вы до этого не пробовали его

Аппетитные снеки из брокколи заставят полюбить овощ

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Аппетитные снеки из брокколи заставят полюбить этот овощ. Он необычно полезен как для детей, так и для взрослых.

Фото: Own work by Robert Wetzlmayr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

200 г брокколи,

растительное масло для смазывания формы для выпечки,

соль и паприка по вкусу,

50 г твёрдого сыра.

Приготовление:

1. Соцветия капусты отварите около пяти минут. Дайте стечь лишней влаге.

2. В смазанную маслом форму выложите брокколи. Немного прижмите капусту при помощи стакана.

3. В отдельной ёмкости соедините соль со столовой ложкой растительного масла. Смажьте данной смесью капусту.

4. Посыпьте брокколи сыром. Держите в духовке десять минут при 220 градусах.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"