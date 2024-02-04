Брокколи будет просто объедением: этот рецепт заставит полюбить мегаполезный овощ, даже если вы до этого не пробовали его

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Аппетитные снеки из брокколи заставят полюбить овощ

0:54
Еда

Аппетитные снеки из брокколи заставят полюбить этот овощ. Он необычно полезен как для детей, так и для взрослых.

Аппетитные снеки из брокколи заставят полюбить овощ
Фото: Own work by Robert Wetzlmayr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

  • 200 г брокколи,
  • растительное масло для смазывания формы для выпечки,
  • соль и паприка по вкусу,
  • 50 г твёрдого сыра.

Приготовление:

1. Соцветия капусты отварите около пяти минут. Дайте стечь лишней влаге.

2. В смазанную маслом форму выложите брокколи. Немного прижмите капусту при помощи стакана.

3. В отдельной ёмкости соедините соль со столовой ложкой растительного масла. Смажьте данной смесью капусту.

4. Посыпьте брокколи сыром. Держите в духовке десять минут при 220 градусах.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Как приготовить брокколи
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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