Брокколи будет просто объедением: этот рецепт заставит полюбить мегаполезный овощ, даже если вы до этого не пробовали его

Аппетитные снеки из брокколи заставят полюбить этот овощ. Он необычно полезен как для детей, так и для взрослых.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Соцветия капусты отварите около пяти минут. Дайте стечь лишней влаге.
2. В смазанную маслом форму выложите брокколи. Немного прижмите капусту при помощи стакана.
3. В отдельной ёмкости соедините соль со столовой ложкой растительного масла. Смажьте данной смесью капусту.
4. Посыпьте брокколи сыром. Держите в духовке десять минут при 220 градусах.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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