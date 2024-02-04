Не гречка и не рис: приготовьте гарнир из этой непопулярной крупы - она мегаполезная, многие о ней не знают, а зря

Как приготовить рассыпчатую и вкусную киноа

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Вместо привычных гречки и риса приготовьте киноа. Пока она не очень популярна. Киноа невероятно полезна для человека. Можно съесть её на завтрак или подать с мясным блюдом.

Фото: Own work by Vi..Cult... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

100 г киноа,

200 мл воды,

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Хорошенько промойте крупу (не меньше семи раз), положите её в кастрюлю, влейте воду.

2. Добавьте соль.

3. Варите на слабом огне около 20 минут, постоянно мешая.

4. Выключите огонь и оставьте под крышкой на семь минут.

5. Киноа готова.