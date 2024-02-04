Не гречка и не рис: приготовьте гарнир из этой непопулярной крупы - она мегаполезная, многие о ней не знают, а зря

Вместо привычных гречки и риса приготовьте киноа. Пока она не очень популярна. Киноа невероятно полезна для человека. Можно съесть её на завтрак или подать с мясным блюдом.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Хорошенько промойте крупу (не меньше семи раз), положите её в кастрюлю, влейте воду.
2. Добавьте соль.
3. Варите на слабом огне около 20 минут, постоянно мешая.
4. Выключите огонь и оставьте под крышкой на семь минут.
5. Киноа готова.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.