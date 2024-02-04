Мегаполезный напиток из двух фруктов: один из них редко используется в компотах, а зря - приготовьте вместо чая

Этот напиток не только вкусный, но и полезный. Попробуйте его приготовить вместо обычного чая. Речь идёт о компоте из фиников с яблоком и корицей. Финики - не очень популярный продут для компотов. Между тем, они содержат много важных микроэлементов для человека.
Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. У фиников удалите косточки и нарежьте на 4 части.
2. В кастрюлю налейте воду и положите в неё финики.
3. Очистите яблоко от семян, нарежьте на 4 части, положите к финикам. Кипятите всё не более пяти минут, после чего выключите огонь.
4. В напиток положите корицу, оставьте на 15-30 минут.
Пейте тёплым или охлаждённым. Положите мёд или сахар.
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