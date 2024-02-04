Мегаполезный напиток из двух фруктов: один из них редко используется в компотах, а зря - приготовьте вместо чая

Вкуснейший и полезный компот получится из фиников и яблок

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот напиток не только вкусный, но и полезный. Попробуйте его приготовить вместо обычного чая. Речь идёт о компоте из фиников с яблоком и корицей. Финики - не очень популярный продут для компотов. Между тем, они содержат много важных микроэлементов для человека.

Фото: Own work by AKCD2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.

Ингредиенты:

150 г фиников,

1 яблоко,

1,5 литра воды,

0,5 чайной ложки корицы,

сахар или мёд по вкусу.

Приготовление:

1. У фиников удалите косточки и нарежьте на 4 части.

2. В кастрюлю налейте воду и положите в неё финики.

3. Очистите яблоко от семян, нарежьте на 4 части, положите к финикам. Кипятите всё не более пяти минут, после чего выключите огонь.

4. В напиток положите корицу, оставьте на 15-30 минут.

Пейте тёплым или охлаждённым. Положите мёд или сахар.