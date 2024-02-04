Идеальное сочетание: запечённая скумбрия с овощами просто тает во рту - очень нежное и вкусное блюдо, после которого вам всегда захочется готовить эту рыбу так

Эта скумбрия в духовке получается восхитительно вкусной. Нежная рыба идеально гармонирует с тушёными овощами.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Соедините сметану и горчицу.
2. Семена кориандра смолите в порошок.
3. Лук с морковью обжарьте на масле. Положите томаты, шпинат, базилик. Приправьте солью и перцем. Остудите начинку до комнатной температуры.
4. Положите базилик, мелко нарезав его.
5. Скумбрию посолите, поперчите, нафаршируйте начинкой.
6. Рыбу смажьте соусом, воспользовавшись кулинарной кисточкой.
7. Положите скумбрию в форму для выпечки, накройте фольгой, выпекайте при 180 градусах около получаса.
Источник: menunedeli. ru
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