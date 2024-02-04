Идеальное сочетание: запечённая скумбрия с овощами просто тает во рту - очень нежное и вкусное блюдо, после которого вам всегда захочется готовить эту рыбу так

Скумбрия с овощами в духовке получится восхитительно вккусной

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта скумбрия в духовке получается восхитительно вкусной. Нежная рыба идеально гармонирует с тушёными овощами.

Фото: Own work by Jocian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

600 г скумбрии,

100 г репчатого лука,

80 г моркови,

110 г помидоров,

10 г шпината,

5 г листьев базилика,

20 г сметаны,

5 г горчицы,

2 г семян кориандра,

соль и перец по вкусу,

30 мл растительного масла.

Приготовление:

1. Соедините сметану и горчицу.

2. Семена кориандра смолите в порошок.

3. Лук с морковью обжарьте на масле. Положите томаты, шпинат, базилик. Приправьте солью и перцем. Остудите начинку до комнатной температуры.

4. Положите базилик, мелко нарезав его.

5. Скумбрию посолите, поперчите, нафаршируйте начинкой.

6. Рыбу смажьте соусом, воспользовавшись кулинарной кисточкой.

7. Положите скумбрию в форму для выпечки, накройте фольгой, выпекайте при 180 градусах около получаса.

Источник: menunedeli. ru