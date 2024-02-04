Идеальное сочетание: запечённая скумбрия с овощами просто тает во рту - очень нежное и вкусное блюдо, после которого вам всегда захочется готовить эту рыбу так

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Скумбрия с овощами в духовке получится восхитительно вккусной

1:14
Еда

Эта скумбрия в духовке получается восхитительно вкусной. Нежная рыба идеально гармонирует с тушёными овощами.

Скумбрия с овощами в духовке получится восхитительно вккусной
Фото: Own work by Jocian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

  • 600 г скумбрии,
  • 100 г репчатого лука,
  • 80 г моркови,
  • 110 г помидоров,
  • 10 г шпината,
  • 5 г листьев базилика,
  • 20 г сметаны,
  • 5 г горчицы,
  • 2 г семян кориандра,
  • соль и перец по вкусу,
  • 30 мл растительного масла.

Приготовление:

1. Соедините сметану и горчицу.

2. Семена кориандра смолите в порошок.

3. Лук с морковью обжарьте на масле. Положите томаты, шпинат, базилик. Приправьте солью и перцем. Остудите начинку до комнатной температуры.

4. Положите базилик, мелко нарезав его.

5. Скумбрию посолите, поперчите, нафаршируйте начинкой.

6. Рыбу смажьте соусом, воспользовавшись кулинарной кисточкой.

7. Положите скумбрию в форму для выпечки, накройте фольгой, выпекайте при 180 градусах около получаса.

Источник: menunedeli. ru

Шикарная скумбрия в Духовке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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