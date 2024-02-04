Погача с брынзой и зеленью: вкусная выпечка для воскресного обеда

Погача с брынзой и зеленью: рецепт воздушного хлеба с вкусной начинкой по-балкански

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт погачи с брынзой и зеленью. Эта традиционная балканская выпечка представляет собой воздушный хлеб с нежной сырной начинкой и свежей зеленью. Готовить погачу с брынзой и зеленью очень просто, и результат получается аппетитным и никого не оставит равнодушным!

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобятся следующие ингредиенты на 8 порций:

— 350 г муки,

— 1 яйцо,

— 1 ч. л. сухих дрожжей,

— 200 мл молока,

— 2 ч. л. сахара,

— 1 щепотка соли,

— 50 г сливочного масла,

— 350 г брынзы (или другого сыра, такого как адыгейский или фета),

— 30 г свежей зелени.

1. Для начала подготовьте тесто: смешайте муку с сухими дрожжами, добавьте яйцо, теплое молоко, сахар и соль. Тщательно размешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Затем добавьте растопленное сливочное масло и продолжайте перемешивание. Постепенно введите муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Покройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 30 минут для поднятия.

2. Пока тесто "отдыхает", подготовьте начинку. Измельчите зелень, а брынзу натрите на крупной тёрке.

3. После поднятия теста разделите его на 8 частей и раскатайте каждую в пласт, соответствующий размеру формы для выпечки.

4. Натрите форму для выпечки сливочным маслом и уложите в нее один пласт теста, образуя бортики. Посыпьте тесто брынзой с зеленью и продолжайте укладывать пласты. В конце накройте погачу тестом.

5. Смажьте верх погачи взбитым желтком и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте погачу примерно 25-30 минут, пока она не станет золотистой сверху.

Приятного аппетита! Ваша погача с брынзой и зеленью готова к подаче.

Источник: RussianFood.com