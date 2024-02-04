Погача с брынзой и зеленью: вкусная выпечка для воскресного обеда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт погачи с брынзой и зеленью. Эта традиционная балканская выпечка представляет собой воздушный хлеб с нежной сырной начинкой и свежей зеленью. Готовить погачу с брынзой и зеленью очень просто, и результат получается аппетитным и никого не оставит равнодушным!
Вам понадобятся следующие ингредиенты на 8 порций:
— 350 г муки,
— 1 яйцо,
— 1 ч. л. сухих дрожжей,
— 200 мл молока,
— 2 ч. л. сахара,
— 1 щепотка соли,
— 50 г сливочного масла,
— 350 г брынзы (или другого сыра, такого как адыгейский или фета),
— 30 г свежей зелени.
1. Для начала подготовьте тесто: смешайте муку с сухими дрожжами, добавьте яйцо, теплое молоко, сахар и соль. Тщательно размешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Затем добавьте растопленное сливочное масло и продолжайте перемешивание. Постепенно введите муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Покройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 30 минут для поднятия.
2. Пока тесто "отдыхает", подготовьте начинку. Измельчите зелень, а брынзу натрите на крупной тёрке.
3. После поднятия теста разделите его на 8 частей и раскатайте каждую в пласт, соответствующий размеру формы для выпечки.
4. Натрите форму для выпечки сливочным маслом и уложите в нее один пласт теста, образуя бортики. Посыпьте тесто брынзой с зеленью и продолжайте укладывать пласты. В конце накройте погачу тестом.
5. Смажьте верх погачи взбитым желтком и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте погачу примерно 25-30 минут, пока она не станет золотистой сверху.
Приятного аппетита! Ваша погача с брынзой и зеленью готова к подаче.
Источник: RussianFood.com
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