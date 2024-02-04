Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские врачи заявили, что болезни сердца у одного супруга удваивают их риск у второго
ВСУ пытаются штурмовать левобережье Днепра с заблокированными рациями
Секреты правильного хранения муки: защита от червей и поддержание качества
Как работают камеры ГИБДД: почему изменение номера и другие "лайфхаки" не спасут от штрафа
Крупные банки не указывают полную стоимость кредитов
Алла Пугачёва реагирует на кулинарные шедевры 3-летней украинской звезды
"Укрэнерго": совершена мощная атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога
На Западе сервисы ставок на политические события фиксируют взлет пари на убийство Залужного
Упражнения для ягодичных мышц для укрепления поясницы
Погача с брынзой и зеленью: вкусная выпечка для воскресного обеда

Погача с брынзой и зеленью: рецепт воздушного хлеба с вкусной начинкой по-балкански

2:05
Еда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт погачи с брынзой и зеленью. Эта традиционная балканская выпечка представляет собой воздушный хлеб с нежной сырной начинкой и свежей зеленью. Готовить погачу с брынзой и зеленью очень просто, и результат получается аппетитным и никого не оставит равнодушным!

Погача с брынзой и зеленью: рецепт воздушного хлеба с вкусной начинкой по-балкански
Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобятся следующие ингредиенты на 8 порций:

— 350 г муки,

— 1 яйцо,

— 1 ч. л. сухих дрожжей,

— 200 мл молока,

— 2 ч. л. сахара,

— 1 щепотка соли,

— 50 г сливочного масла,

— 350 г брынзы (или другого сыра, такого как адыгейский или фета),

— 30 г свежей зелени.

1. Для начала подготовьте тесто: смешайте муку с сухими дрожжами, добавьте яйцо, теплое молоко, сахар и соль. Тщательно размешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Затем добавьте растопленное сливочное масло и продолжайте перемешивание. Постепенно введите муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Покройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 30 минут для поднятия.

2. Пока тесто "отдыхает", подготовьте начинку. Измельчите зелень, а брынзу натрите на крупной тёрке.

3. После поднятия теста разделите его на 8 частей и раскатайте каждую в пласт, соответствующий размеру формы для выпечки.

4. Натрите форму для выпечки сливочным маслом и уложите в нее один пласт теста, образуя бортики. Посыпьте тесто брынзой с зеленью и продолжайте укладывать пласты. В конце накройте погачу тестом.

5. Смажьте верх погачи взбитым желтком и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте погачу примерно 25-30 минут, пока она не станет золотистой сверху.

Приятного аппетита! Ваша погача с брынзой и зеленью готова к подаче.

Источник: RussianFood.com

ХЛЕБ без хлебопечки - ПОЛУЧАЕТСЯ У ВСЕХ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Твёрдые отложение в сливном бачке унитаза легко удаляются обычным средством, которое есть на кухне

При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.

Эффективное удаление отложений в туалетном бачке: шаги и средства
Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию
Вкуснейший имбирный лимонад подарит витамины и энергию
Появление трещин на пятках: факторы, вызывающие проблему, и пять рекомендаций по её устранению
Эти растения вы можете посадить в тени
Русское оружие разрушило миф о "бессмертных" западных танках Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Российское самолётостроение будет масштабнее советского, к 2028 году будет побит рекорд
Опытные хозяева прочищают канализационные трубы собственным раствором: вот его рецепт
Для чего применять сыворотки для лица и как правильно использовать этот косметический продукт
Для чего применять сыворотки для лица и как правильно использовать этот косметический продукт
Последние материалы
Открытые источники подтверждают, что потери ВСУ приближаются к отметке 420 тысяч погибших
Politika: Зеленский желает переложить вину на главкома ВСУ Залужного за сбитый Ил-76
TimesRu: россияне хотят отпуск на Алтае, Байкале, в Крыму и на Камчатке
Эффективные способы борьбы с обледенением: секреты дачников
Инновационные методы увеличения урожайности картофеля: от ящиков до соломенного метода
США боятся, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным расскажет "правду"
Избавляемся от проблемы пригорания: секрет чистки сковороды
30 самых популярных машин, двигатели которых литрами пожирают моторное масло
Тренд на просвет между бедрами из 2014-го возвращается
Желающий взять интервью у Путина журналист Такер Карлсон приехал в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников