Итальянская фриттата: яйца и много сочных овощей, максимум вкуса и пользы

Фриттата со сладким перцем и брокколи: полезный итальянский завтрак

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Фриттата с брокколи и сладким перцем — это классическое итальянское блюдо, которое напоминает омлет. Основными компонентами фриттаты являются овощи, нарезанные крупными кусочками, такие как брокколи и сладкий перец. Яйца служат связующим компонентом, которые придают блюду нужную структуру и связывают его ингредиенты вместе.

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Фриттату обжаривают на сковороде, а затем запекают в духовке, чтобы середина прожарилась, а края остались сочными. Если у вас нет духовки, вы можете прикрыть сковороду крышкой и доготовить это блюдо на медленном огне.

Вот список ингредиентов для фриттаты (на 4 порции):

6 яиц,

3 сладких перца,

1 красный лук,

20 г петрушки,

150 г брокколи,

¼ лимона,

50 мл оливкового масла,

2 зубчика чеснока,

30 г сливочного масла,

несколько веточек тимьяна,

мускатный орех,

паприка,

соль и перец.

1. Для приготовления нужно смешать яйца с солью, мускатным орехом и паприкой.

2. Подготовьте овощи, разобрав брокколи на соцветия, нарезав перец тонкой соломкой и нарезав лук тонкими полукольцами.

3. Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте брокколи и жарьте несколько минут, затем добавьте перец и тимьян, и через минуту добавьте смесь из петрушки, чеснока, лимонного сока и оливкового масла.

4. Туда же влейте яйца. Когда яйца застынут, выложите сковороду в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 7-10 минут.

5. Готовую фриттату посыпьте листиками тимьяна и подавайте, посыпав солью и перцем по вкусу.

Получается вкусное блюдо, которое можно подавать как завтрак или ланч.

Источник: Eda. ru