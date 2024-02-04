Итальянская фриттата: яйца и много сочных овощей, максимум вкуса и пользы

Фриттата с брокколи и сладким перцем — это классическое итальянское блюдо, которое напоминает омлет. Основными компонентами фриттаты являются овощи, нарезанные крупными кусочками, такие как брокколи и сладкий перец. Яйца служат связующим компонентом, которые придают блюду нужную структуру и связывают его ингредиенты вместе.
Фриттату обжаривают на сковороде, а затем запекают в духовке, чтобы середина прожарилась, а края остались сочными. Если у вас нет духовки, вы можете прикрыть сковороду крышкой и доготовить это блюдо на медленном огне.
Вот список ингредиентов для фриттаты (на 4 порции):
1. Для приготовления нужно смешать яйца с солью, мускатным орехом и паприкой.
2. Подготовьте овощи, разобрав брокколи на соцветия, нарезав перец тонкой соломкой и нарезав лук тонкими полукольцами.
3. Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте брокколи и жарьте несколько минут, затем добавьте перец и тимьян, и через минуту добавьте смесь из петрушки, чеснока, лимонного сока и оливкового масла.
4. Туда же влейте яйца. Когда яйца застынут, выложите сковороду в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 7-10 минут.
5. Готовую фриттату посыпьте листиками тимьяна и подавайте, посыпав солью и перцем по вкусу.
Получается вкусное блюдо, которое можно подавать как завтрак или ланч.
Источник: Eda. ru
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