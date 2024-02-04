Итальянская фриттата: яйца и много сочных овощей, максимум вкуса и пользы

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Фриттата со сладким перцем и брокколи: полезный итальянский завтрак

1:55
Еда

Фриттата с брокколи и сладким перцем — это классическое итальянское блюдо, которое напоминает омлет. Основными компонентами фриттаты являются овощи, нарезанные крупными кусочками, такие как брокколи и сладкий перец. Яйца служат связующим компонентом, которые придают блюду нужную структуру и связывают его ингредиенты вместе.

Фриттата со сладким перцем и брокколи: полезный итальянский завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Dedda 71 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Фриттату обжаривают на сковороде, а затем запекают в духовке, чтобы середина прожарилась, а края остались сочными. Если у вас нет духовки, вы можете прикрыть сковороду крышкой и доготовить это блюдо на медленном огне.

Вот список ингредиентов для фриттаты (на 4 порции):

  • 6 яиц,
  • 3 сладких перца,
  • 1 красный лук,
  • 20 г петрушки,
  • 150 г брокколи,
  • &frac14 лимона,
  • 50 мл оливкового масла,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 30 г сливочного масла,
  • несколько веточек тимьяна,
  • мускатный орех,
  • паприка,
  • соль и перец.

1. Для приготовления нужно смешать яйца с солью, мускатным орехом и паприкой.

2. Подготовьте овощи, разобрав брокколи на соцветия, нарезав перец тонкой соломкой и нарезав лук тонкими полукольцами.

3. Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте брокколи и жарьте несколько минут, затем добавьте перец и тимьян, и через минуту добавьте смесь из петрушки, чеснока, лимонного сока и оливкового масла.

4. Туда же влейте яйца. Когда яйца застынут, выложите сковороду в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 7-10 минут.

5. Готовую фриттату посыпьте листиками тимьяна и подавайте, посыпав солью и перцем по вкусу.

Получается вкусное блюдо, которое можно подавать как завтрак или ланч.

Источник: Eda. ru

Фриттата с брокколи и сладким перцем
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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