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Сэндвич с омлетом, ветчиной и сыром: полноценный завтрак в одном бутерброде

Сэндвич с омлетом, сыром и ветчиной: отличное настроение на целый день

1:43
Еда

Предлагаем вам простой и сытный рецепт бутерброда, который является полноценным завтраком. Для него Вам понадобится тостовый хлеб, ломтики сыра и ветчины, омлет, свежие листья салата и огурец. Сделать такой сэндвич очень легко, а результат получается весьма аппетитным!

Сэндвич с омлетом, сыром и ветчиной: отличное настроение на целый день
Фото: commons.wikimedia.org by Averette is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления возьмите 8 ломтиков тостового хлеба, 100 грамм ветчины, 60 грамм твёрдого сыра, 4 яйца, 50 мл молока, соль и перец.

1. Промойте огурец и листья салата, хорошо обсушите.

2. Затем вам нужно обжарить ломтики хлеба на сковороде на сливочном масле до золотистой корочки в течение 1-2 минут. Переверните их и продолжайте жарить ещё 1 минуту.

3. В другой сковороде приготовьте омлет, смешав яйца, молоко, соль и перец, и слегка взбив их венчиком. Жарьте омлет 4-5 минут, до готовности с одной стороны, и ещё 1-2 минуты — с другой. Разделите готовый омлет на 4 части, по числу бутербродов.

4. Теперь соберите бутерброды: на каждый ломтик хлеба нанесите майонез или любой другой соус по вкусу. Выложите на него ветчину, несколько кружков огурца, листья салата и кусочек омлета. Накройте сверху тонким ломтиком сыра и закройте вторым ломтиком хлеба.

Вот и все! Ваши бутерброды с яйцом, ветчиной и сыром готовы. Это прекрасный вариант для полноценного завтрака или перекуса, который порадует вас своим вкусом. Кстати, такой сэндвич удобно брать с собой на работу или учёбу, упаковав в ланс-бокс.

Источник: RussianFood.com

Лучший Завтрак из Яиц: Омлет с ветчиной и сыром! Сэндвич!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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