Из-за этой подливы к котлетам в школьных столовах советские школьники стояли в очередях за добавкой

Ностальгия по школьной подливе: рецепт и секреты готовки

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество блюд советской кухни, о которых в настоящее время приходится только мечтать. Некоторые рецепты были утеряны, а появились новые технологии приготовления блюд.

Фото: flickr. com by Larry Miller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако неповторимый вкус разнообразных блюд, приготовленных в столовых школ СССР, еще помнят те, кто вырос в тот период.

Эксперимент с вкусом: приготовление школьной подливы

Если вы не пережили те времена, пора попробовать поэкспериментировать и приготовить знаменитую школьную подливу, которой поливали котлеты с гарниром.

Ингредиенты:

луковица и морковь – по 1 шт.;

томатная паста – 2 столовые ложки;

литр мясного бульона;

сметана – 1 столовая ложка;

специи – по вкусу;

мука – 50 граммов;

растительное масло для пассировки.

Пошаговый рецепт:

Разведите томатную пасту бульоном до консистенции густой сметаны. На сковородке обжаривайте муку до коричневого цвета. Натрите морковь на терке, мелко нарежьте лук. Обжаривайте овощи на растительном масле в течение 5 минут. Добавьте к овощам томатную пасту и доведите до кипения. Смешайте поджаренную муку со сметаной, разведите теплым бульоном, чтобы избежать комочков. Добавьте мучную смесь к овощам и дайте закипеть. По мере необходимости добавляйте бульон до достижения нужной густоты. Готовьте соус примерно 20 минут, затем добавьте приправы и специи.

Приятного аппетита!