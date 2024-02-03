Из-за этой подливы к котлетам в школьных столовах советские школьники стояли в очередях за добавкой

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Ностальгия по школьной подливе: рецепт и секреты готовки

1:29
Еда

Существует множество блюд советской кухни, о которых в настоящее время приходится только мечтать. Некоторые рецепты были утеряны, а появились новые технологии приготовления блюд. 

Ностальгия по школьной подливе: рецепт и секреты готовки
Фото: flickr. com by Larry Miller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако неповторимый вкус разнообразных блюд, приготовленных в столовых школ СССР, еще помнят те, кто вырос в тот период.

Эксперимент с вкусом: приготовление школьной подливы

Если вы не пережили те времена, пора попробовать поэкспериментировать и приготовить знаменитую школьную подливу, которой поливали котлеты с гарниром.

Ингредиенты:

  • луковица и морковь – по 1 шт.;
  • томатная паста – 2 столовые ложки;
  • литр мясного бульона;
  • сметана – 1 столовая ложка;
  • специи – по вкусу;
  • мука – 50 граммов;
  • растительное масло для пассировки.

Пошаговый рецепт:

  1. Разведите томатную пасту бульоном до консистенции густой сметаны.
  2. На сковородке обжаривайте муку до коричневого цвета.
  3. Натрите морковь на терке, мелко нарежьте лук. Обжаривайте овощи на растительном масле в течение 5 минут.
  4. Добавьте к овощам томатную пасту и доведите до кипения.
  5. Смешайте поджаренную муку со сметаной, разведите теплым бульоном, чтобы избежать комочков.
  6. Добавьте мучную смесь к овощам и дайте закипеть. По мере необходимости добавляйте бульон до достижения нужной густоты.
  7. Готовьте соус примерно 20 минут, затем добавьте приправы и специи.

Приятного аппетита!

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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