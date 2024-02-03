Тайны идеально сочной грудки: 3 секрета приготовления

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное филе — это самая ценная часть птицы, обладающая рядом полезных свойств и практически не содержащая жира. Поэтому грудка часто включается в рацион диетического питания. Кроме того, это "белое мясо" представляет собой ценный источник белка.

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Правильная разморозка

Избегайте использования "ускорителей" разморозки, таких как микроволновая печь и горячая вода, поскольку они могут изменить структуру мяса. вместо этого предпочтительно оставить курицу на нижней полке холодильника, а затем погрузить в кастрюлю с холодной водой, добавив немного соли.

Панировка

Для того чтобы гарантировать сочность курицы, можно использовать различные виды панировки. это помогает "запечатать" влагу внутри куска филе, обеспечивая желаемый уровень сочности.

Особая обжарка

Чтобы избежать потери сока из куриной грудки, рекомендуется начать обжаривать ее на высокой температуре в течение нескольких минут. затем следует продолжить готовку на умеренном огне до полной готовности.

Эти три простых секрета помогут вам каждый раз подавать идеально сочную курицу.