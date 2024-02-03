Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упражнения для ягодиц сделают их крепкими и упругими
Медуница - прекрасное растение для вашего сада
УНН: синод ПЦУ исключил из церковного календаря Александра Невского
В Китае изобрели способ выработки энергии из морской воды
Почему редис идет в стрелку: ошибки огородников и секреты успешного выращивания
Автоэксперты объяснили, как понять, что в автосервисе не поменяли моторное масло
Илон Маск высказался о намерении Джо Байдена сделать из США однопартийное государство
Стоматолог Лосев назвал слюноотделение причиной пожелтевших зубов
Основные правила ухода за кожей малышей
Неожиданный ингредиент для куриных котлет придаст им сочность и оригинальность

Секреты сочных и вкусных куриных котлет

1:32
Еда

Как известно, многие хозяйки сталкиваются с тем, что куриные котлеты часто не обладают выраженной сочностью, что приводит к их редкому приготовлению. Тем не менее, существует несколько хитростей, которые могут исправить этот недостаток, превратив диетические куриные котлеты не только в полезное, но и вкусное блюдо.

Секреты сочных и вкусных куриных котлет
Фото: flickr. com by Heather Kennedy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Творог: тайна вкуса

Для создания более сочных куриных котлет можно добавить творог в фарш. На 2 куриные грудки потребуется 200 граммов творога, а также лук, яйцо, специи и зелень. Приготовление котлет остается тем же, лишь нужно добавить творог в фарш после лука.

Плавленый сырок: новый вкус

Если предпочтение отдается плавленому сырку, то в рецепт нужно включить хлеб и исключить яйца. Для 2 куриных грудок следует добавить 1 плавленый сырок, предварительно натертый на терке, в фарш.

Яблоко: неожиданное сочетание

Сочное яблоко придает котлетам не только вкус, но и аромат. Для 2 куриных филе достаточно одного среднего яблока, которое следует пропустить через мясорубку вместе с мясом, а затем сформировать котлеты.

Сливки: нежный вкус

Добавление сливок в фарш придаст котлетам неповторимый мягкий оттенок. На 1 килограмм куриного филе следует добавить 1 стакан сливок и тщательно смешать. Жарить котлеты до готовности, чтобы насладиться их нежностью и сочностью.

Приятного аппетита с сочными и вкусными куриными котлетами!

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Как избежать поломки ремня ГРМ: 5 основных ошибок водителей, о которых молчат производители автомобилей
Самый быстрый в мире суперкрейсер: новый мотор Су-57 обеспечит рекордный полёт без форсажа Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Не овсяная, не рисовая, не манная: попробуйте эту сытную кашу — удивит вкусом
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Последние материалы
Илон Маск высказался о намерении Джо Байдена сделать из США однопартийное государство
Стоматолог Лосев назвал слюноотделение причиной пожелтевших зубов
Основные правила ухода за кожей малышей
Чахохбили: аппетитная классика грузинской кухни на все времена
Названо время высыхания шпаклёвки
Секреты сочных и вкусных куриных котлет
Как выбрать идеальное место для посадки гладиолусов
Два упражнения для красивого живота
Названы самые маленькие квартиры в Москве и цены на них
Автоэксперт Колонтай: система ESP может предотвратить ДТП только на небольшой скорости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников