Домочадцы ощутят восторг: надо добавить всего один ингредиент в картошку по-деревенски

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Готовим картошку по-деревенски: простые шаги и вкусный результат

0:50
Еда

Подготовка к приготовлению

Готовим картошку по-деревенски: простые шаги и вкусный результат
Фото: flickr. com by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Выбор правильного сорта картошки важен для успешного приготовления. Помыть клубни, почистить, вырезать глазки и предварительно сварить до полуготовности.

Идеальное варение

При варке картошки необходимо:

  • Налить в кастрюлю воды и довести до кипения.
  • Добавить соль и бикарбонат соды.
  • Поместить картошку в кипящую воду и варить 5-6 минут.
  • Выключить воду и дать картошке остыть.

Запекаем картошку по-деревенски

  1. Разрезаем клубни на дольки и поливаем масляной смесью.
  2. Подготавливаем противень с пергаментом, выкладываем картошку и запекаем в разогретой духовке (240 градусов).
  3. Добавляем чеснок и специи перед завершением приготовления.
  4. Оставляем картошку в духовке еще на несколько минут.

Приятный ужин готов!

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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