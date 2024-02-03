Домочадцы ощутят восторг: надо добавить всего один ингредиент в картошку по-деревенски

Готовим картошку по-деревенски: простые шаги и вкусный результат

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Подготовка к приготовлению

Фото: flickr. com by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Выбор правильного сорта картошки важен для успешного приготовления. Помыть клубни, почистить, вырезать глазки и предварительно сварить до полуготовности.

Идеальное варение

При варке картошки необходимо:

Налить в кастрюлю воды и довести до кипения.

Добавить соль и бикарбонат соды.

Поместить картошку в кипящую воду и варить 5-6 минут.

Выключить воду и дать картошке остыть.

Запекаем картошку по-деревенски

Разрезаем клубни на дольки и поливаем масляной смесью. Подготавливаем противень с пергаментом, выкладываем картошку и запекаем в разогретой духовке (240 градусов). Добавляем чеснок и специи перед завершением приготовления. Оставляем картошку в духовке еще на несколько минут.

Приятный ужин готов!