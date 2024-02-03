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Вкуснейшие фаршированные перцы: в качестве начинки используйте не мясо — блюдо будет изумительным

Рецепт фаршированных перцев с грибной начинкой

1:12
Еда

Приготовьте на ужин вкуснейшие фаршированные перцы. Попробуйте в качестве начинки использовать грибы вместо мяса.

Рецепт фаршированных перцев с грибной начинкой
Фото: Peberfrugt farseret med tigerrejer by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

  • 6 сладких перцев,
  • 1 стакан риса,
  • 1 стакан овощного бульона (или воды),
  • 2 ст. л. оливкового масла,
  • 1 лук репчатый,
  • 1 морковь,
  • 250 г шампиньонов,
  • 400 мл томатного сока (или томатного соуса),
  • 30 г пармезана (по желанию),
  • соль по вкусу.

Приготовление:

1. Рис отварите.

2. Шампиньоны нарежьте в форме ломтиков, натрите моркво на тёрке, накрошите лук.

3. Обжарьте лук, морковь пять минут. Добавьте грибы и жарьте ещё десять минут. Посолите.

4. Рис смешайте с грибами.

5. Очищенные от семян перцы наполните начинкой.

6. В сковороду положите томатный сок, разместите перцы. Всё готовьте под закрытой крышкой 20 минут. Можно также потушить перцы, закрыв их фольгой.

7. Посыпьте готовое блюдо сыром.

Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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