Вкуснейшие фаршированные перцы: в качестве начинки используйте не мясо — блюдо будет изумительным

Рецепт фаршированных перцев с грибной начинкой

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте на ужин вкуснейшие фаршированные перцы. Попробуйте в качестве начинки использовать грибы вместо мяса.

Фото: Peberfrugt farseret med tigerrejer by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

6 сладких перцев,

1 стакан риса,

1 стакан овощного бульона (или воды),

2 ст. л. оливкового масла,

1 лук репчатый,

1 морковь,

250 г шампиньонов,

400 мл томатного сока (или томатного соуса),

30 г пармезана (по желанию),

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Рис отварите.

2. Шампиньоны нарежьте в форме ломтиков, натрите моркво на тёрке, накрошите лук.

3. Обжарьте лук, морковь пять минут. Добавьте грибы и жарьте ещё десять минут. Посолите.

4. Рис смешайте с грибами.

5. Очищенные от семян перцы наполните начинкой.

6. В сковороду положите томатный сок, разместите перцы. Всё готовьте под закрытой крышкой 20 минут. Можно также потушить перцы, закрыв их фольгой.

7. Посыпьте готовое блюдо сыром.

Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.