Вкуснейшие фаршированные перцы: в качестве начинки используйте не мясо — блюдо будет изумительным

Приготовьте на ужин вкуснейшие фаршированные перцы. Попробуйте в качестве начинки использовать грибы вместо мяса.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Рис отварите.
2. Шампиньоны нарежьте в форме ломтиков, натрите моркво на тёрке, накрошите лук.
3. Обжарьте лук, морковь пять минут. Добавьте грибы и жарьте ещё десять минут. Посолите.
4. Рис смешайте с грибами.
5. Очищенные от семян перцы наполните начинкой.
6. В сковороду положите томатный сок, разместите перцы. Всё готовьте под закрытой крышкой 20 минут. Можно также потушить перцы, закрыв их фольгой.
7. Посыпьте готовое блюдо сыром.
Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.