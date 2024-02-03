Хрустящее печенье без сахара полезное и очень вкусное: понравится малышам и взрослым

Вкуснейшее детское печенье без сахара придётся по вкусу детям

Данное печенье — идеальный выбор для маленьких детей. Оно не содержит сахар и другие вредные компоненты.

Фото: This is a self made image by AlphaLux is licensed under This work has been released into the public domain by its author, Alphalux at English Wikipedia

Ингредиенты:

200 г муки,

желток одного яйца,

1 банан,

65 г сливочного масла.

Приготовление:

1. Просейте муку.

2. Очищенный банан порежьте на куски и поместите в блендер вместе с желтком.

3. Взбейте банан и желток, пока не получите пюре.

4. В ёмкость всыпьте муку. Натрите масло на тёрке и смешайте с мукой, обваляв в крошку.

5. Положите в смесь банан с желтком и замесите тесто.

6. Положите тесто в холодильник и держите 60 минут.

7. Раскатайте тесто толщиной три миллиметра и вырежьте печенье.

8. Выпекайте при 190 градусах 12-15 минут.

Источник: menunedeli.ru