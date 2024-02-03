Хрустящее печенье без сахара полезное и очень вкусное: понравится малышам и взрослым

Данное печенье — идеальный выбор для маленьких детей. Оно не содержит сахар и другие вредные компоненты.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Просейте муку.
2. Очищенный банан порежьте на куски и поместите в блендер вместе с желтком.
3. Взбейте банан и желток, пока не получите пюре.
4. В ёмкость всыпьте муку. Натрите масло на тёрке и смешайте с мукой, обваляв в крошку.
5. Положите в смесь банан с желтком и замесите тесто.
6. Положите тесто в холодильник и держите 60 минут.
7. Раскатайте тесто толщиной три миллиметра и вырежьте печенье.
8. Выпекайте при 190 градусах 12-15 минут.
Источник: menunedeli.ru
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.