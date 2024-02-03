Приготовьте овощи для салатов в считанные минуты: в кастрюле варить ничего не придётся

Чтобы не тратить на приготовление салатов много времени, можно воспользоваться простыми лайфхаками. Вы сэкономите много времени. Советами поделился сайт menunedeli. ru.
1. Помытые овощи, включая свёклу, морковь и картошку, обсушите при помощи бумажного полотенца.
2. Очистите свёклу от кожуры и нарежьте её кубиками. Уложите их в целлофановый пакет и завяжите.
3. Положите пакет со свёклой на тарелку, сделайте несколько отверстий. Готовьте в микроволновке 2,5-3 минуты.
4. Переверните пакет и ещё готовьте 2,5-3 минуты в микроволновку. Осторожно разрежьте пакет и проверьте готовность свёклы.
5. Повторите процесс для картошки и моркови, упаковывая их в отдельные пакеты.
6. Соедините овощи с растительным маслом и другими ингредиентами согласно рецепту.
Этот метод экономит время, не требует мытья посуды после варки и снижает энергопотребление. Идеально для подготовки больших порций для семьи или праздника.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.