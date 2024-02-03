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Приготовьте овощи для салатов в считанные минуты: в кастрюле варить ничего не придётся

Приготовить овощи для салатов можно и без варки их в кастрюле

1:10
Еда

Чтобы не тратить на приготовление салатов много времени, можно воспользоваться простыми лайфхаками. Вы сэкономите много времени. Советами поделился сайт menunedeli. ru.

Приготовить овощи для салатов можно и без варки их в кастрюле
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

1. Помытые овощи, включая свёклу, морковь и картошку, обсушите при помощи бумажного полотенца.

2. Очистите свёклу от кожуры и нарежьте её кубиками. Уложите их в целлофановый пакет и завяжите.

3. Положите пакет со свёклой на тарелку, сделайте несколько отверстий. Готовьте в микроволновке 2,5-3 минуты.

4. Переверните пакет и ещё готовьте 2,5-3 минуты в микроволновку. Осторожно разрежьте пакет и проверьте готовность свёклы.

5. Повторите процесс для картошки и моркови, упаковывая их в отдельные пакеты.

6. Соедините овощи с растительным маслом и другими ингредиентами согласно рецепту.

Этот метод экономит время, не требует мытья посуды после варки и снижает энергопотребление. Идеально для подготовки больших порций для семьи или праздника.

Как быстро и удобно приготовить овощи для салатов
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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