Приготовьте овощи для салатов в считанные минуты: в кастрюле варить ничего не придётся

Приготовить овощи для салатов можно и без варки их в кастрюле

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы не тратить на приготовление салатов много времени, можно воспользоваться простыми лайфхаками. Вы сэкономите много времени. Советами поделился сайт menunedeli. ru.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

1. Помытые овощи, включая свёклу, морковь и картошку, обсушите при помощи бумажного полотенца.

2. Очистите свёклу от кожуры и нарежьте её кубиками. Уложите их в целлофановый пакет и завяжите.

3. Положите пакет со свёклой на тарелку, сделайте несколько отверстий. Готовьте в микроволновке 2,5-3 минуты.

4. Переверните пакет и ещё готовьте 2,5-3 минуты в микроволновку. Осторожно разрежьте пакет и проверьте готовность свёклы.

5. Повторите процесс для картошки и моркови, упаковывая их в отдельные пакеты.

6. Соедините овощи с растительным маслом и другими ингредиентами согласно рецепту.

Этот метод экономит время, не требует мытья посуды после варки и снижает энергопотребление. Идеально для подготовки больших порций для семьи или праздника.